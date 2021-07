SSD SanDisk Externe Portable 1 To est au prix réduit de 154 € chez Amazon

Si vous avez besoin de stockage externe, ce bon plan est fait pour vous. En effet, chez Amazon, le SSD SanDisk Externe Portable de 1To est à 154,99 € au lieu de 250,99 € soit une remise immédiate de presque 100 €. L’offre étant proposée pour les soldes d’été, attention à ne pas commander trop tard sous peine de ne plus avoir de stock.

SSD SanDisk Externe Portable 1 To bénéficie d’une réduction de 38 %

Ce SSD a de nombreux avantages, bien évidemment sa capacité de stockage, mais également son aspect pratique ( 0.97 x 5.26 x 10.08 cm ) et solide. En effet, grâce à la boucle mousqueton, vous allez pouvoir accrocher facilement le SSD à votre sac à dos afin de l’embarquer facilement partout avec vous. Robuste, il est prévu pour résister aux chocs, mais également pour résister à la poussière, mais aussi à l’eau. Sa coque en silicone durable offre une protection supplémentaire, mais également l’aspect d’un design haut de gamme. Pour vous rassurer davantage, il bénéficie d’une garantie constructeur de 5 ans, un critère qui pourrait bien vous faire craquer.

Les vitesses de lecture et d’écriture ne vous décevront pas, car jusqu’à 1050 Mo/s en lecture et jusqu’à 1000 Mo/s pour l’écriture vous obtiendrez des performances jusqu’à 10 fois plus rapide qu’un disque dur externe classique. Côté connectique, il est équipé d’un connecteur USB 3.1 Type -C et possède un câble USB Type C vers Type-C et un adaptateur Type-C vers Type-A. Il fonctionnera donc avec tous vos ordinateurs.