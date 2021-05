Stadia se porte bien, la plateforme annonce l’arrivée de 100 nouveaux jeux en 2021

Dans une nouvelle interview accordée à GameIndustry.biz, Nate Ahearn, responsable du marketing des produits Plateforme et Jeux de Stadia, a déclaré sans détour que le service était « bien vivant » et qu’il était désormais dirigé par Dov Zimring, « Googler de longue date et fondateur de Stadia », suite à la décision de John de quitter la société.

Manette Stadia – Crédit : Cristiano Pinto / Unsplash

Plus d’un an et demi après la sortie de la plateforme, nous sommes forcés de constater que celle-ci n’a pas connu la popularité que Google aurait pu espérer. En effet, Stadia avait été lancé en novembre 2019 avec de nombreuses fonctionnalités initialement promises qui manquaient à l’appel. La plateforme avait également un catalogue de jeux plutôt restreint.

Néanmoins, depuis sa sortie, Google n’a cessé d’améliorer Stadia et d’apporter de nouveaux jeux et fonctionnalités. Le géant américain a par exemple déployé une barre de recherche pour son service, qui compte désormais un peu moins de 200 jeux.

Stadia va lancer plus de 100 nouveaux jeux en 2021

D’après les déclarations de Ahearn, Stadia va bientôt voir son catalogue s’agrandir, puisque de nombreux jeux sont prévus pour 2021. Google a ajouté récemment à l’abonnement Stadia Pro quelques jeux triple A comme Resident Evil 7 et Star Wars Jedi : Fallen Order, mais certains jeux comme Destiny 2, Crayta et Super Bomberman R Online sont disponibles gratuitement pour tous ceux qui créent un compte sur la plateforme.

« Nous sommes en bonne voie pour lancer plus de 100 nouveaux jeux sur Stadia en 2021, et nous continuons à faire de Stadia un endroit idéal pour jouer à des jeux sur des appareils que vous possédez déjà. », a déclaré Ahearn. « Je dirais à ceux qui ne croient pas au succès de Stadia de prendre note de la façon dont nous continuons à joindre le geste à la parole, en développant le programme Stadia Makers et en nous associant à des studios AAA comme Capcom, EA, Square Enix, Ubisoft et d’autres. »

Il ne fait aucun doute que Stadia a beaucoup mûri depuis son lancement. Le service est désormais un choix intéressant si vous voulez vous lancer dans le cloud gaming. Pour attirer de nouveaux joueurs, Google annonce régulièrement des offres assez intéressantes. Récemment, Google avait par exemple offert une manette et un Chromecast si vous précommandiez Resident Evil Village. Il s’agit d’une opération que Google avait déjà réalisée avec Cyberpunk 2077, et qu’il reproduira probablement à l’avenir.

Source : Gamesindustry