Stadia teste le jeu en 4G et 5G dans sa dernière mise à jour

Depuis le lancement du service en novembre 2019, vous ne pouvez jouer aux jeux de Stadia sur votre téléphone qu’en Wi-Fi, à moins d’avoir trompé l’application Stadia pour qu’elle fonctionne sur une connexion cellulaire en connectant un ordinateur portable à un téléphone ou à un hotspot, ou même en passant .

La plateforme de jeux en ligne diffuse une variété de jeux sur des appareils compatibles tels qu’un téléphone Android. Google gère le jeu dans ses propres centres de données, de sorte que les exigences matérielles pour le consommateur restent minimales. Cependant, il faut quand même une bonne connexion et beaucoup de données pour pouvoir jouer. Stadia n’est pas limité aux jeux destinés aux mobiles : vous pouvez jouer à des titres AAA généralement réservés aux PC ou consoles haut de gamme comme la Xbox One X.

15 jours après avoir annoncé le Click To Play, qui permet de lancer un jeu en cliquant sur un lien, Google indique dans un nouvel article de blog que pour participer à la dernière expérience 4G/5G, il suffit d’ouvrir l’application Stadia sur un téléphone Android, de sélectionner « Tests » sous votre profil, puis de choisir « Utiliser les données mobiles.« .

Attention cependant à votre consommation de données mobiles. Pour jouer à Stadia régulièrement, il faudra s’armer d’un très gros forfait. En WiFi, Stadia consomme approximativement 4.5 Go par heure de jeu en 720p. En 4G cependant, la consommation chute à 2.7 Go par heure. Cela suggère que Stadia peut diffuser des jeux à une qualité inférieure à la HD ou à 60 images par seconde lorsque vous vous connectez via les données cellulaires.

Est-ce que ça fonctionne ?

D’après les tests effectué hier par la communauté FrStadia, les retours sont globalement positifs. D’après mes propres tests, j’ai trouvé que l’image était très bonne et je n’ai pas eu d’interruption de jeu. C’était l’occasion de tester la nouvelle fonctionnalité qui permet de jouer sur mobile avec la manette Stadia sans fil. Le passage du jeu d’un Chromecast au téléphone est fluide, Stadia conserve votre session de jeu pendant 5 minutes pour vous laisser le temps de changer de plateforme.

