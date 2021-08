Star Trek : les archives personnelles de son créateur sur le point d’être numérisées

Gene Roddenberry, créateur génial de l’univers Star Trek, a à son actif une immense oeuvre. Croquis, dessins, scénarios, films… Toutes ces créations dépeignent un univers Star Trek encore naissant. La société OTOY va se charger de numériser ces artefacts des origines de la mythique saga, puis les préservera dans une archive numérique. Décidément, les produits dérivés de la série ne sont pas près de lasser le public.

Crédit : Wikipédia

Ces oeuvres sont un trésor pour tout fan de Star Trek qui se respecte. En effet, elles sont une collection précieuse d’informations sur les bases de la saga. Le projet contient des textes, des plans, des gadgets, des vaisseaux, dont évidement le célèbre Entreprise. Le projet a promis la possibilité de créer des hologrammes grandeur nature, dont le réalisme ira jusque dans les moindres détails.

La confiance règne

Le fils du créateur, Rod Roddenberry, a déclaré à propos de cette numérisation : « Je ne peux pas penser à une entreprise plus compétente et innovante à qui faire confiance avec ces matériaux. Le travail d’OTOY permettra aux générations de découvrir la contribution de mon père à l’humanité avec la plus grande précision historique possible. Ce projet protégera une vision optimiste de l’avenir, qui a inspiré tant de gens et qui reste si importante aujourd’hui.»

OTOY est une société de graphisme cloud dontt J.J. Abrams, Eric Schmidt (Google), le créateur de JavaScript Brendan Eich et Ari Emanuel (Endeavour) constituent le conseil administratif. Le projet Star Trek impliquera une collaboration entre les artistes Mike Winkelmann et Alex Ross. Enfin, le logiciel de numérisation faciale primé aux Oscar LightStage sera utilisé afin de garantir une préservation optimale des visages et expressions dans les créations d’origines.

Cela va sans dire, les NFT seront une part importante du projet. Il sera en effet possible de commercialiser bon nombre d’items labellisés Star Trek après la numérisation. Une bonne manière de placer des actions sur un marché digital tout frais.

Source : Gizmodo