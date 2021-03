Star Trek : un nouveau film est en préparation

La franchise est sur le point de prendre un nouveau tournant ! Grâce à l’imagination de Vazquez et l’appui de la société de production Bad Robot, Star Trek s’apprête à faire un retour remarqué. Pour l’heure, bien qu’impliqué dans le processus créatif, rien ne confirme si JJ Abrams réalisera ou non ce nouvel opus. Pour l’heure, le projet n’en est qu’à ses prémices. Impossible de savoir donc si le casting le plus récent rempilera pour cette nouvelle aventure ou si les studios en profiteront pour redémarrer sur de nouvelles bases.

Star Trek : le nouvel opus se précise ! – Crédit : Paramount Pictures

Déjà impliquée dans Star Trek : Discovery, Vasquez est une scénariste reconnue. Cette dernière peut se vanter de son CV exemplaire, ayant collaboré sur des séries majeures comme Once Upon A Time ou encore Prison Break. Et son œil averti pourrait revoir bien des choses dans la célèbre saga.

Star Trek s’offre un nouveau long-métrage

Grâce au travail acharné de Vasquez, Star Trek peut enfin espérer faire un retour en force dans les salles obscures. Car le dernier projet en date avait été annulé, faute d’accord entre créatifs et producteurs. Celui-ci devait être conduit par Noah Hawley. Paramount semble désormais satisfait du projet élaboré par Vasquez et pourrait rapidement donner le feu vert pour sa mise en production.

Malgré cette révélation signée Deadline, les contours de ce projet d’envergure demeurent encore très flous. Et tout pourrait encore basculer, la franchise Star Trek étant abonnées aux annulations de projets. Dans les exemples tristement célèbres, on se souvient notamment du projet imaginé par Tarantino. Ce dernier ambitionnait de faire un film interdit à un public non-averti, mais il a fini par jeter l’éponge. Une autre rumeur affirmait également que le casting de Kelvin Timeline devait faire un retour fracassant pour Star Trek 4. Mais là-encore, tout est resté à l’état de projet.

De nombreux acteurs semblent cependant faire entendre leur voix pour participer à ce nouveau projet. C’est notamment le cas de Zachary Quinto, dernier Spock en date. Et ses anciens camarades de tournage semblent également prêts à rempiler. « Nous serions tous ravis de pouvoir revenir en arrière et raconter de nouvelles histoires. Si ils veulent encore de nous, on est prêts à se téléporter sans délai ! Car nous sommes tous encore très proches dans la vie ! » témoigne ainsi Quinto.

Reste à savoir quelles sont les réelles intentions du studio. Pour l’heure, cette nouvelle fait grand bruit chez les fans du genre. Mais tous restent prudents, ne voulant pas que le rêve se transforme une nouvelle fois en désillusion !

Source : MovieWeb