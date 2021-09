Star Wars : après Baby Yoda, voici l’adorable Baby Boba Fett

Baby Boba Fett est le plus adorable des chasseurs de primes – Crédit : Lucasfilm

The Mandalorian représente la première série exclusive de Disney+. Une série se déroulant dans l’univers Star Wars et introduisant un nouveau personnage immédiatement adoré par les fans : Baby Yoda. Grogu de son vrai nom, cette créature à l’apparence enfantine est depuis un véritable phénomène. Et sa mignonnerie s’accompagne aujourd’hui d’un digne successeur présenté dans Star Wars : Visions. Une série d’animation japonaise disponible depuis septembre 2021 sur Disney+ avec d’autres programmes. Les spectateurs ont eu l’occasion de découvrir une version chibi de Boba Fett (que l’on va appeler Baby Boba Fett) ! Avec ses petites proportions et son design simplifiés, jamais le chasseur de primes n’a été aussi adorable.

Baby Boba Fett se trémousse sur la musique de Star Waver

Tatooine Rhapsody est le second épisode de Star Wars : Visions. Boba Fett en est le principal antagoniste, dépeint en version chibi. Un mot japonais définissant une petite personne, bébé ou enfant. Dans l’animation, il s’agit d’une version « jeune » (et généralement mignonne) d’un personnage. L’épisode se concentre sur Star Waver, groupe traqué par le chasseur de primes. L’un d’eux, Gee, est recherché pour être exécuté par Jabba le Hutt.

Gee est alors sur Tatooine alors que Star Waver part à sa rescousse. Le groupe joue alors une chanson à Jabba le Hutt avant l’exécution de leur ami. Et ce dernier est tellement charmé par leur musique qu’il accepte de libérer Gee… Et sponsoriser le groupe ! Même Boba Fett se trémousse sur la musique de Star Waver.

Une direction artistique volontairement mignonne

Baby Boba Fett a des proportions adorables – Crédit : Lucasfilm

L’épisode a été conçu par Studio Colorida. La réussite de Baby Boba Fett vient notamment d’un casque lui conférant des proportions adorables avec une tête plus grande. Chasseur de primes impitoyable, sa menace se retrouve atténuée par cette apparence. Finalement, ce choix correspond au ton léger du court-métrage. Star Waver empêche l’exécution de Gee grâce au pouvoir de l’amitié transmise par leur musique !

Rappelons que Star Wars : Visions n’est pas canon. La série est une anthologie de courts épisodes prenant place dans l’univers imaginé par George Lucas. Une petite friandise pour les fans de Star Wars en attendant la troisième saison de The Mandalorian !

Source : CBR