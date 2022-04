Star Wars : Boba Fett reçoit un cadeau unique de ses fans

Le comédien a désormais son Bâton Gaffi ! – Crédit : Lucasfilm

Star Wars étend son univers sur petit écran depuis plusieurs années. Disney+ propose plusieurs programmes forts à ses fans comme The Mandalorian, The Bad Batch ou encore Obi-Wan Kenobi dans les semaines à venir. Et les fans ont également pu apprécier le retour de Temuera Morrison en tant que Boba Fett dans Le Livre de Boba Fett. Lors d’une convention, un groupe de passionnés regroupés sous la bannière des Sons of Obiwan Saber Academy ont offert un cadeau au comédien. Un Bâton Gaffi utilisé par les Pillards Tuskens de Tatooine ! Une vidéo à retrouver ci-dessous.

Un Bâton Gaffi que le comédien essaie face caméra

Les fans de Star Wars adorent Temuera Morrison. Lors d’une convention, les membres des Sons of Obiwan Saber Academy lui ont offert un Bâton Gaffi. Il s’agit d’une arme utilisée par les Pillards Tuskens de Tatooine. Bien que de conception très simple, on reconnaît de suite cet objet emblématique de la franchise. Ne vous fiez pas à son allure, elle est mortellement dangereuse ! En plus de cette arme, Temuera Morrison a reçu un t-shirt et une plaque faisant de lui un « Maître honoraire » du fanclub.

Temuera Morrison manie alors l’arme face caméra et met en garde le caméraman : mieux vaut reculer ! On aperçoit alors le comédien tourner le Bâton Gaffi avec une vraie dextérité. Rappelons qu’il vient du peuple maorie de Nouvelle-Zélande. L’homme s’inspire de ses traditions en tant que combattant. « Je voulais apporter ce genre d’esprit et d’énergie. J’ai également été formé à certaines armes maories. J’ai pu en manipuler plusieurs lors de mes scènes de combat et travailler avec le Bâton Gaffi de mon personnage ».

Pour le moment, on ne sait pas si Temuera Morrison va revenir en tant que Boba Fett. Si les fans l’adorent, Le Livre de Boba Fett semble être une mini-série d’une saison. Peut-être que l’engouement permettra son retour dans d’autres productions comme The Mandalorian ou Obi-Wan Kenobi. Sans oublier des caméos dans les futurs films. La communauté croise les doigts !

Source : CBR