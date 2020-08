Star Wars : Daisy Ridley a eu peur que plus personne ne l’engage après L’Ascension de Skywalker

L’actrice Daisy Ridley, qui incarne Rey dans la dernière trilogie Star Wars, a craint ne plus décrocher aucun rôle après la sortie du dernier épisode de la saga.

Dans une interview accordée à Entertainment Weekly, Daisy Ridley a confié qu’elle n’avait reçu aucune offre d’emploi après avoir tourné L’Ascension de Skywalker. Pourtant, l’actrice britannique avait bien passé plusieurs auditions, mais aucune ne semblait avoir convaincu.

Crédit : Lucasfim – Disney

« Bizarrement, au début de l’année, rien ne se passait. J’étais comme, ‘Ohhh! Personne ne veut m’employer …’ Il y avait en fait des tas de choses pour lesquelles j’ai auditionné au début d’année et je n’en ai eu aucune … J’ai eu ce moment de ‘Oh mon dieu !’ », raconte-t-elle.

Avec le recul, Daisy Ridley pense cependant que cette pause était nécessaire. Tourner dans une trilogie Star Wars représente beaucoup dans la carrière d’un acteur ou d’une actrice, et la jeune britannique a eu besoin de se remettre de cette expérience intense. « Quand le film est sorti, je me suis dit: ‘Oh mon Dieu’. C’était un chapitre tellement énorme. Et, bizarrement, ces derniers mois de ne pas avoir grand-chose … Évidemment maintenant c’est vraiment bien de travailler, mais de ne pas en avoir beaucoup, j’ai l’impression d’avoir digéré les cinq dernières années. Être obligé de ralentir, c’était bien mentalement pour moi parce que Star Wars était une chose importante dans ma vie. », explique Ridley.

De nouveaux projets à l’horizon

2020 est une année difficile pour le monde du cinéma. Et les acteurs n’ont en ce moment pas beaucoup d’opportunités de travail. Mais heureusement, Ridley a fini par décrocher deux rôles qui conviennent parfaitement à la situation de crise sanitaire. Elle va en effet prêter sa voix à un des personnages du jeu vidéo Twelve Minutes, ainsi qu’à la plateforme Occulus Quest Baba Yaga. Ridley a également confié travailler sur un projet « super sombre » destiné cette fois au cinéma, mais elle n’a pas précisé plus de détails.

En attendant, on peut retrouver Daisy Ridley dans le coffret Star Wars: The Skywalker Saga qui regroupe les trois trilogies, disponible en édition Blu-ray 4K. On la retrouvera également aux côtés de Tom Holland dans le film de science-fiction Chaos Walking, prévu pour 2021.

Source: MOVIE WEB