Star Wars Day : foncez, de grosses promos sur une flopée de jeux !

Star Wars : des prix cassés sur Steam – Crédit : Steam

Ce mercredi 4 mai aura lieu le Star Wars Day, une journée spéciale permettant de rendre hommage à la saga intergalactique. Pour marquer le coup, Disney+ diffusera notamment un crossover entre Les Simpson et Star Wars. De leur côté, les boutiques numériques de jeux vidéo ne sont pas en reste. Nombre de titres dédiés à la franchise sont ainsi soldés en prévision de la célébration. De grosses promotions qui ne seront évidemment pas éternelles si bien qu’il faut faire vite si certains jeux vous tentent.

Les jeux Star Wars à prix cassés

Steam

De 50 à 80 %, les promotions sont aussi nombreuses qu’intéressantes sur le store. On retrouve notamment Jedi: Fallen Order et Star Wars: Squadrons proposés au prix de 9,99 euros au lieu de 39,99 euros. Star Wars Battlefront II tombe à 7,99 euros tandis que Star Wars : Complete Collection (qui embarque une myriade d’anciens jeux Star Wars) est vendu à 63 euros au lieu de 247 euros.

PS Store

De grosses promotions sont également de la partie sur le PlayStation Store. Battlefront II est notamment bradé à 4,99 euros au lieu de 19,99 euros. Star Wars : Squadrons est mis à prix à 9,99 euros alors que Jedi Knight : Jedi Academy bénéficie d’une promotion de 50 % (11,99 euros). Cliquez sur le bouton ci-dessous pour découvrir les autres réductions.

Microsoft Store

Les joueurs Xbox n’ont pas été oubliés. Outre l’édition deluxe de Fallen Order qui chute à 17,99 euros, ils peuvent récupérer Knights of the Old Republic et Battlefront II à 4,99 euros et Squadrons à 9,99 euros. D’autres titres plus anciens sont également bradés à l’instar de Lego Star Wars II qui coûte seulement 4,94 euros.

Nintendo eShop

Du côté de Big N, vous pourrez récupérer Star Wars Pinball à 14,99 euros au lieu de 29,99 euros. Mais aussi Star Wars : Republic Commando à 7,49 euros ou encore Jedi Knight: Jedi Academy à 9,99 euros, soit une réduction de 50 %.