Star Wars dévoile un nouveau manga dédié à la Princesse Leia

Yen Press publiera à la fin du mois un nouveau manga Star Wars entièrement consacrée à la Princesse Leia. Il s’agit d’une adaptation du roman Leia: Princess of Alderaaan, écrit par Claudia Gray. Les superbes illustrations sont signées par l’artiste Haruichi.

L’histoire revient donc sur la vie de Leia lorsqu’elle était enfant et adolescente, et s’entraînait alors à devenir un jour une reine. Bien qu’elle n’ait jamais pu accéder à ce titre, cette période de sa vie lui a appris de nombreuses valeurs et compétences qu’elle a pu utiliser pour combattre plus tard au sein de la Rébellion. Le récit de son enfance apporte également une lumière sur toute l’influence que les parents de Leia ont eue sur la jeune héroïne.

Les fans de Star Wars ayant déjà lu le roman de Claudia Gray se réjouiront de le découvrir en images. Le site officiel de la saga a déjà publié quelques extraits des illustrations. On peut notamment notamment Leia se préparer pour le Day of Demand, cérémonie pendant laquelle elle déclare son intention de siéger plus tard sur le trône d’Alderaan.

Le manga Leia: Princess of Alderaan sortira le 27 octobre prochain aux États-Unis. Cette œuvre sera une nouvelle occasion pour les fans de se remémorer l’héroïne à laquelle ils ont dû faire leurs adieux dans L’Ascension de Skywalker. Elle permettra également de faire patienter le public en attendant les prochains films de la saga, qui ne sortiront pas avant 2023. En attendant, les yeux des fans sont également tournés vers les nombreuses séries Star Wars Disney+. Il ne reste d’ailleurs plus que quelques jours avant la sortie de la très attendue deuxième saison de The Mandalorian, prévue pour le 30 octobre prochain.

