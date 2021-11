Star Wars : Disney+ annule Rangers of the New Republic

Cara Dune n’est plus et Rangers of the new Republic suit sa route. Il semblerait que la série Star Wars est annulée selon Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm.

Gina Carano n’est plus bienvenue – Crédit : Lucasfilm

Lorsque The Mandalorian voit le jour, c’est le carton. Il faut dire que la série accompagne le lancement de Disney+, service de streaming attendu en pleine période de pandémie. Mais surtout parce que Disney possède des licences fortes entre Star Wars, Pixar et Marvel. La troisième livre déjà plusieurs séries et diffuse actuellement Hawkeye. Alors que plusieurs programmes sont au programme, l’un d’eux annonce une mauvaise nouvelle. Il semblerait que Lucasfilm annule Rangers of the New Republic. Une décision peu étonnante. Gina Carano, persona non grata chez Disney, renvoyée de The Mandalorian, ne reprendra jamais son rôle. Lucasilm ne disposait que de deux options : trouver une remplaçante ou annuler la série.

L’intrigue de Rangers of the new Republic intégrée à The Mandalorian ?

Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm, profite d’un passage chez Empire Magazine pour parler d’un sujet sensible. Celui de la série Rangers of the New Republic dans laquelle Gina Carano devait reprendre son rôle de Cara Dune aperçue dans The Mandalorian. Mais plusieurs polémiques plus tard, Disney refuse de bosser de nouveau avec l’actrice. Cette dernière comparait la gestion actuelle de la pandémie à la Shoah sur les réseaux sociaux. Une comparaison que n’apprécient pas les spectateurs et Lucasfilm.

La dirigeante de Lucasfilm explique donc que « Nous n’avons jamais écrit de scénario ou quoi que ce soit à ce sujet. Certains des éléments [de Rangers of the New Republic] figureront dans les prochains épisodes, j’en suis sûre, de The Mandalorian ».

Il semblerait donc que The Mandalorian va « fusionner » avec Rangers of the new Republic en récupérant ses intrigues. Mais pour le moment, on ne sait rien de plus.

Cara Dune, à jamais disparue de Star Wars ?

Que va devenir Cara Dune ? – Crédit : Lucasfilm

Il semblerait que l’univers Star Wars tire définitivement un trait sur Cara Dune. Selon LRMOnline, Hera Syndulla semblait la candidate idéale pour la remplacer. Mais il semblerait que le personnage ne va plus exister puisque aucun nouveau casting n’a été annoncé. Reste à savoir ce que The Mandalorian va faire de l’héroïne : sera-t-elle annoncée disparue ? Décédée ? Son nom sera-t-il prononcé ?

