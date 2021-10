Star Wars : la série Le Livre de Boba Fett livre ses secrets de tournage sur Disney+

Under the Helmet : The Legacy of Boba Fett est le nom confirmé du documentaire spécial Boba Fett. Le nom a été dévoilé par une courte bande-annonce offerte par le diffuseur.

Disney+ prend soin de nous préparer à la sortie du Livre de Boba Fett. Avant cet événement prévu le 29 décembre, un documentaire sort le 12 novembre. C’est un making-of qui nous montrera les coulisses la prochaine série tirée de Star-Wars. Il en dévoilera plus sur sa création et son développement.

Affiche du documentaire de Disney+ centré sur Boba Fett – Crédits : Disney Plus

Avant d’être mis en avant par Disney+, Boba Fett était déjà un des personnages les plus populaires de l’histoire de Star Wars. Sa première apparition date de 1980 dans L’Empire contre-attaque. On l’a retrouvé ensuite dans Le Retour du Jedi en 1983. Jeremy Bulloch l’a joué dans deux films, avec Jason Wingreen fournissant la voix originale du chasseur de primes.

Boba Fett, fils de chasseur de prime

Daniel Logan a dépeint une jeune version de Boba Fett dans le film prequel de 2002 Star Wars : Épisode II. Elle a révélé que le personnage était le fils cloné du chasseur de primes, connu sous le nom de Jango Fett, joué par Temuera Morrison. Puis, Morrison lui-même a joué Boba Fett dans The Mandalorian Season 2. Nous y apprenons que le légendaire chasseur de primes avait en fait survécu à sa rencontre apparemment fatale avec le Sarlacc.

Le livre de Boba Fett, est l’un des projets à venir les plus attendus de Lucasfilm. Disney+ nous offre la diffusion de ce making-of à l’occasion de leur deuxième anniversaire. En plus de ce spécial , il y aurait aussi Shang-Chi et la légende des dix anneaux, Disney’s Jungle Cruise, Disney et Pixar’s Ciao Alberto, All-New Shot des Simpsons, les cinq premiers épisodes de la deuxième saison de Le monde selon Jeff Goldblum de National Geographic, et bien d’autres.

