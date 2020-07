Star Wars : Disney reporte tous les prochains films de la saga

Le prochain film Star Wars était initialement planifié pour 2022. Disney avait ensuite prévu de sortir les épisodes suivants à deux ans d’intervalle. Avec la situation sanitaire qui continue d’empirer aux États-Unis, le studio doit finalement revoir tout son calendrier. La prochaine trilogie Star Wars débutera donc un an plus tard.

Crédit : Lucasfilm

Le premier film est désormais prévu pour 2023, le second pour 2025 et le troisième pour 2027. Ces épisodes Star Wars sortiront en alternance avec les prochains Avatar, qui sont également tous repoussés d’un an. Avatar 2, dont le tournage a pu reprendre le mois dernier en Nouvelle-Zélande, sortira donc en décembre 2022. Avatar 3 est repoussé à 2024, Avatar 4 à 2026 et enfin Avatar 5 à 2028.

Des séries Disney+ pour patienter

Le développement des prochains Star Wars n’est cependant pas complètement au point mort. Taika Waititi (Thor: Ragnarok, The Mandalorian), à qui Disney a confié l’écriture du prochain épisode dans la galaxie, a en effet confirmé qu’il travaillait déjà sur le script. Le réalisateur néo-zélandais partage cette tâche avec Krysty Wilson-Cairns, scénariste de 1917.

En attendant, les fans de Star Wars devront se contenter des séries Disney+. La saison 2 de The Mandalorian a pu être finalisée avant le confinement, et sera donc bien diffusée en octobre prochain. D’autres séries sont également en développement, tels que le spin-off sur Obi-Wan Kenobi et le prequel de Rogue One, mais aucun tournage n’a pu commencer. Il se pourrait donc que ces projets connaissent eux aussi un certain retard.

Tout le calendrier Disney perturbé

Disney a également annoncé que le film live-action Mulan, qui devait arriver en salles cet été, était à nouveau reporté. Le studio n’a en outre pas indiqué de nouvelle date de sortie. En mai dernier, le PDG de Disney avait déclaré qu’il n’avait aucune idée de quand les tournages pourraient reprendre. Deux mois plus tard, le discours n’a malheureusement pas changé. Un porte-parole de la société a déclaré cette semaine qu’il était actuellement « impossible de prévoir les sorties de films ». La date de sortie du prochain Marvel Black Widow semble cependant toujours maintenue à novembre 2020.

Star Wars Bad Batch : une nouvelle série animée arrive sur Disney+ après Clone Wars

Source : Screen Rant