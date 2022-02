Star Wars et les super-héros gâchent le cinéma pour le réalisateur de Moonfall

Roland Emmerich pense que Star Wars et les films de super-héros « gâchent un peu » le cinéma. Le cinéaste parle d’un manque d’originalité mais apprécie la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan !

Roland Emmerich donne son avis franc – Crédit : Metropolitan Filmexport

Roland Emmerich prépare son nouveau film appelé Moonfall. En pleine promotion, le réalisateur d’origine allemande parlait de son refus de détruire un certain monument au symbole fort. Et aujourd’hui, l’homme poursuit sa tournée chez Den of Geek. L’occasion pour le grand nom des blockbusters d’aborder le sujet de la nouvelle mode à Hollywood. Vous n’y avez pas échappé, ce sont les super-héros. Aussi bien chez Marvel que DC Comics, les spectateurs sont martelés par ces productions. Idem pour Star Wars, omniprésent depuis le rachat de Lucasfilm par Disney. Et on peut le dire : Roland Emmerich n’apprécie pas ces productions !

Roland Emmerich apprécie les Batman de Christopher Nolan

Roland Emmerich possède un gros CV. Si le cinéaste ne fait pas forcément l’unanimité, on lui doit Independence Day ou encore Godzilla avec notre Jean Reno national. Malgré tout, le cinéaste refuse de diriger un long-métrage de super-héros ou Marvel. L’homme estime que ces productions ruinent le cinéma.

Parce que naturellement, Marvel, DC Comics et Star Wars ont pratiquement pris le dessus. Ça gâche un peu notre industrie parce que plus personne ne fait rien d’original. – Roland Emmerich

Attention cependant ! Roland Emmerich ne met pas tout le monde dans le même panier. Le réalisateur apprécie le travail de Christopher Nolan sur le personnage de Batman avec sa trilogie The Dark Knight. Trois films acclamés par la presse et les spectateurs.

Il faut concevoir de nouveaux films audacieux, vous savez. Et je pense que Christopher Nolan est le maître dans cet exercice. C’est quelqu’un qui peut diriger des films sur ce qu’il veut. Moi, j’ai un peu plus de mal, mais j’ai quand même un nom important. Surtout pour un long-métrage catastrophe ou qui a un thème se rapprochant. – Roland Emmerich

Moonfall sort le 9 février au cinéma.

Source : Hollywood Heroic