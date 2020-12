Star Wars : Jeremy Bulloch, premier interprète de Boba Fett, est mort

Jeremy Bulloch, 75 ans, est décédé hier. L’acteur britannique avait incarné Boba Fett dans L’Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi. La nouvelle a d’abord été partagée par Daniel Logan, interprète de la version jeune du mandalorien dans L’Attaque des Clones. Le décès de Bulloch a ensuite été confirmé par le compte Twitter officiel de la franchise Star Wars.

Jeremy Bulloch est le tout premier acteur à avoir incarné Boba Fett – Crédit : Lucasfilm

Depuis quelques heures, toutes les stars de la saga honorent la mémoire du défunt acteur. Mark Hamill, interprète légendaire de Luke Sywalker, a été un des premiers à réagir à la nouvelle. Sur son compte Twitter, l’acteur a publié ce message : « Jeremy Bulloch était le gentleman anglais par excellence. Un bon acteur, une compagnie charmante et si gentil avec tous ceux qui ont eu la chance de le rencontrer ou de travailler avec lui. Il me manquera profondément et je suis très reconnaissant de l’avoir connu. RIP Jeremy Bulloch. ». Selon un communiqué officiel de sa famille, Jeremy Bulloch serait décédé des suites de la maladie de Parkinson.

Un premier Boba Fett inoubliable

Bulloch n’a pas eu un très long parcours dans la saga. Il a été remplacé plus tard par Temuera Morrison, qui a fait cette année son grand retour dans la série The Mandalorian. Mais les fans n’ont pas oublié le premier acteur à avoir porté le mythique casque du chasseur de primes. Même après son départ de la franchise, Bulloch a continué année après année à participer notamment aux conventions Star Wars. En 2004, il a même publié une biographie dont le titre est directement inspiré de son rôle dans la saga : Flying Solo: Tales of a Bounty Hunter.

Quarante ans après sa première apparition à l’écran, le personnage de Boba Fett est plus présent que jamais dans l’univers Star Wars. Grâce à la série Disney+ The Mandalorian, l’héritage du chasseur de primes et de son premier interprète Jeremy Bulloch vivra encore longtemps. Le célèbre mandalorien devrait d’ailleurs avoir un rôle très important dans la saison 3.

Source : CBR