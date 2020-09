Star Wars : la série Disney+ Rogue One a trouvé son réalisateur, le tournage peut commencer

La production s’accélère pour la nouvelle série Star Wars dérivée de Rogue One : A star Wars Story. Disney a recruté le réalisateur Toby Haynes (Black Mirror), pour filmer au moins les trois premiers épisodes. Ce dernier remplacera le showrunner Tony Gilroy, qui ne pourra se rendre sur les plateaux de tournage pour des raisons liées aux restrictions sanitaires. Gilroy conservera cependant son rôle de producteur.

L’acteur Diego Luna dans le film Rogue One – Crédit : Lucasfilm/Disney

Comme toutes les productions de 2020, la série Star Wars a connu quelques retards. Mais le magazine Deadline révèle que le tournage du spin-off de Rogue One va pouvoir débuter dès le mois prochain en Angleterre. Si tout va bien, le show devrait donc sortir sur Disney+ avant la fin 2021.

Ce que l’on sait de la série spin-off de Rogue One

Avec le succès de The Mandalorian, Disney mise beaucoup sur les séries Star Wars. Ce nouveau show semble avoir de bons ingrédients pour séduire à nouveau les fans de la saga. Le casting réunira l’interprète original de Cassian Andor Diego Luna et l’acteur Alan Tudyk, qui incarnait K-2SO dans le film Rogue One. Ils seront rejoints par Adria Arjona (6 Underground), Stellan Skarsgaard (Chernobyl) et Kyle Soller (Podlark). Disney garde les détails de l’intrigue bien secrets, mais on sait que la série sera un préquel au film Rogue One, et que ses événements se dérouleront pendant la formation de la Rébellion. Elle est décrite par le studio comme un show mêlant thriller et espionnage.

Le spin-off de Rogue One sera donc sans doute la deuxième série Star Wars live-action à débarquer sur Disney+. Elle sera suivie d’autres shows dont la production n’est pas encore aussi avancée. Le prochain sur le calendrier de Lucasfilm devrait être Obi-Wan, dont Disney a récemment dévoilé l’intrigue. De quoi consoler les fans de Star Wars en attendant la prochaine trilogie, dont le premier film a été repoussé à 2023 à cause de la pandémie.

Source : SCREEN RANT