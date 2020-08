Star Wars : la série sur Obi-Wan Kenobi sera limitée à une saison

Kennedy a annoncé dans une interview accordée à The Wrap que la série sur Obi-Wan Kenobi serait « limitée ». La présidente de Lucasfilm n’a pas précisé combien de saisons étaient prévues, mais ce terme est habituellement utilisé pour les mini-séries s’arrêtant à une, ou au maximum à trois saisons.

Crédit : Lucasfilm

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour la série Disney+. En janvier dernier, la production avait été mise en pause après que Kathleen Kennedy ait décidé de remplacer le scénariste et de reprendre toute l’écriture à zéro. Au passage, la PDG de Lucasfilm avait réduit le nombre d’épisodes de la première saison à quatre.

Depuis, la pandémie a encore retardé le développement, et le tournage n’a donc toujours pas commencé. Kennedy semble cependant déjà ravie d’avoir choisi la réalisatrice Deborah Chow, qui a signé deux épisodes de The Mandalorian. « Elle fait juste un travail phénoménal », a-t-elle déclaré dans la même interview. Cet enthousiasme est partagé par l’acteur principal Ewan McGregor, qui évoquait récemment les effets spéciaux qui seront utilisés pour le tournage.

Ce que l’on sait de la série sur Obi-Wan Kenobi

La série sur Obi-Wan Kenobi est très attendue par les fans de Star Wars. Son intrigue reste encore très secrète, mais on sait qu’elle se déroulera huit ans après La Revanche des Sith. On suivra donc Obi-Wan pendant son séjour solitaire sur Tatooine. En plus d’Obi-Wan Kenobi, on pourrait également retrouver les personnages de Leia et Luke. C’est en tout cas ce que suggère une offre de casting pour la série repérée par le blog The Illuinerdi. Celle-ci mentionnait en effet que la production recherchait deux enfants entre 8 et 11 ans. Il faudra cependant être patient pour en savoir plus. Avec tous ces retards, le show Star Wars ne devrait pas être diffusé avant fin 2021, voire début 2022.

Source : MOVIEWEB