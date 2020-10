Star Wars : La trilogie originale serait en fait une propagande des rebelles, selon une théorie

La trilogie originale de la saga Star Wars, élevée au rang de mythe, est encore aujourd’hui sujette à de nombreuses spéculations. De nouvelles théories fleurissent régulièrement sur le net, livrant l’interprétation des internautes. Une nouvelle réflexion vient d’être proposée par un utilisateur de Reddit, u/RaulTheGhoul28, qui suggère que les évènements de la trilogie originale n’auraient jamais existé.

Cette théorie repose sur un postulat de départ simple : l’Empire Galactique ne serait pas si malfaisant que ça. Ainsi, les rebelles seraient en réalité une entité avide de pouvoir, qui aurait méticuleusement créé des personnages pour encourager les populations de la galaxie à rejoindre ses rangs et à se soulever contre le pouvoir.

Luke Skywalker et les rebelles idéalisés, des exploits héroïques inventés de toutes pièces

Ce faisant, Luke serait un personnage voué à attirer les jeunes en quête d’aventure et de gloire. Leia, quant à elle, susciterait la sympathie des hautes classes. Han Solo, de son côté, représenterait les criminels persécutés par l’Empire, et Chewbacca les races opprimées. Enfin, Lando serait lui une représentation des capitalistes et des riches propriétaires. La théorie ne nie pas l’existence de ces personnages, mais considère qu’ils ont été glorifiés, et qu’une large partie de leurs actions n’ont jamais eu lieu.

Les évènements contés dans la trilogie seraient eux montés de toutes pièces, afin d’attirer la sympathie sur la cause rebelle. D’un autre côté, l’Empire serait diabolisé pour rendre tout autre choix immoral. L’Etoile Noire n’aurait pas détruit Aldorande, n’aurait pas été détruite par Luke, et n’aurait peut-être même jamais existé. L’invention de l’existence de l’arme serait un subterfuge supplémentaire pour discréditer l’Empire et le positionner en tant qu’oppresseur.

Une propagande qui aurait influencé Rey et expliquerait le comportement de Luke

En allant plus loin, l’internaute avance alors que la dernière trilogie en date marquerait le succès de cette propagande. Rey aurait donc été victime de ce mensonge organisé, qui l’aurait poussée à revendiquer l’héritage des Skywalker. Cette hypothèse explique selon lui le comportement troublant de Luke et Leia qui auraient été glorifiés par la propagande et dépeints comme des personnages meilleurs que ce qu’ils n’étaient en réalité.

On ne peut s’empêcher de penser que cette hypothèse est largement tirée par les cheveux, bien que comportant certains éléments intéressants. Chacun se fera sa propre opinion sur sa viabilité.

