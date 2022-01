Star Wars Le Retour du Jedi : cette créature a été abandonnée pour une raison loufoque

Star Wars : Le Retour du Jedi – Crédit : Lucasfilm Ltd.

L’épisode VI de Star Wars met en exergue la maturité de Luke en tant que Jedi et la repentance de son père Vador qui réussit à vaincre le maléfique Palpatine (enfin c’est ce qu’on croyait avant l’arrivée de la dernière trilogie). Par ailleurs, ce volet met en scène de sacrées créatures à l’instar du Rancor et du Sarlacc que l’on retrouve d’ailleurs dans la série Le Livre de Boba Fett. On peut également mentionner la présence des ewoks, des nounours aussi adorables que combatifs.

Lorsqu’on produit un film, il faut toujours faire des concessions dans le montage final. Des scènes peuvent ainsi être coupées. Avant cela, des personnages prévus initialement peuvent également passer à la trappe. C’est notamment le cas de Lightman, une sorte de créature cosmique à la silhouette ridicule. Celle-ci est apparue récemment sur Twitter dans une vidéo émanant du tournage de l’épisode VI.

Le Retour du Jedi : Lightman était bien trop ridicule

En charge de la conception des créatures, Phil Tippett a expliqué pourquoi la créature avait été finalement évincée : « Ça ressemblait à ça. Tout le monde riait » en voyant le monstre en action (voir vidéo ci-dessous). Avec ses bras en forme de tentacule, ses mouvements maladroits et son corps recouvert d’ampoules, Lightman aurait probablement été moqué par les fans. Et ces derniers ne sont pas tendres avec les créatures loufoques de la saga, à l’instar de Jar Jar Binks, très décrié pour son côté maladroit et gaffeur.

Malgré l’ancienneté de la trilogie initiale, nous continuons à apprendre des informations croustillantes sur les coulisses du tournage. Dernièrement, le créateur de Yoda a notamment révélé le secret derrière le phrasé si particulier du Maître Jedi. Si vous souhaitez (re)découvrir Le Retour du Jedi et les autres épisodes de la saga intergalactique, sachez que celle-ci est disponible dans sa quasi-intégralité sur Disney+.