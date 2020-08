Star Wars : le sabre laser des Skywalker de retour dans la saison 2 de The Mandalorian

Le sabre des Skywalker serait de retour dans la saison de 2 The Mandalorian. La série Disney+ pourrait ainsi en révéler un peu plus sur le parcours de la célèbre arme, grâce à sa nouvelle porteuse.

Le sabre bleu d’Anakin et Luke Skywalker a en effet encore beaucoup de mystères à révéler. Les fans de Star Wars se demandent comment après avoir disparu dans la Cité des Nuages, l’arme s’est retrouvée dans les mains de Maz Kanata dans l’Épisode VII. Selon cette théorie Reddit, les prochains épisodes The Mandalorian pourraient bien l’expliquer.

Cette question avait déjà trouvé une réponse partielle dans le comics Star Wars #2. On découvre en effet dans ce numéro que le sabre semble avoir été rattrapé par un personnage apparemment vêtu d’une tenue de Jedi. Mais on ignore toujours de qui il s’agit. Dans les films, le sabre bleu réapparait dans Le Réveil de la Force en possession de Maz, qui le donne ensuite à Rey.

Le sabre des Skywalker entre les mains d’Ahsoka Tano

Selon plusieurs bruits de couloir, l’arme pourrait être de retour dans la série The Mandalorian. Ahsoka Tano, qui sera présente dans la prochaine saison, manierait en effet un sabre leu, qui ne serait autre que celui de Luke Skywalker. La théorie Reddit se base notamment sur l’importance de la relation Maître et Padawan entre Anakin, qui a forgé l’arme à lame bleue, et Ahsoka. Après que Luke ait perdu le sabre, celui-ci aurait en effet pu se retrouver dans les mains d’autres propriétaires, incluant Ahsoka, qui aurait réussi à le localiser. Elle l’aurait ensuite légué à Maz.

Cette théorie n’est que le produit de l’imagination des fans, mais elle pourrait constituer une piste narrative intéressante pour la saison 2 de The Mandalorian. La suite des aventures de Mando et Baby Yoda devrait également lever le mystère sur un autre sabre légendaire. Dans le dernier épisode de la saison 1, le grand méchant Moff Gideon est en effet apparu avec le Sabre Noir, qui selon l’acteur Giancarlo Esposito, sera « une clé de la deuxième saison » et du passé de son personnage. The Mandalorian sera de retour sur Disney+ en octobre prochain.

