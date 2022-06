Star Wars : les nouvelles histoires de la franchise sont inspirées par les jeux vidéo

La franchise Star Wars continue de se développer avec de nouvelles histoires racontées au travers des séries télévisées. Les séries de Star Wars diffusées sur Disney+ étoffent l’univers créé par George Lucas. C’est notamment le cas de la dernière série Obi-Wan Kenobi qui a réalisé le meilleur démarrage de la plateforme de streaming. Mais alors, d’où vient l’inspiration pour imaginer ces histoires et écrire ces scénarios ? En fait, les jeux vidéo Star Wars ont un rôle plus important que l’on pourrait penser.

Dans une interview accordée à Empire, Kathleen Kennedy qui est la présidente de Lucasfilm explique à quel point les jeux vidéo comme Jedi : Fallen Order (2019) impactent la création des histoires modernes de Star Wars. D’ailleurs, Respawn Entertainment a récemment dévoilé la bande-annonce très sombre de Jedi : Survivor attendu pour 2023 sur PS5, Xbox Series X/S et PC.

Les équipes de production de Star Wars s’inspirent des éléments des jeux vidéo

Kathleen Kennedy a déclaré que : « c’est drôle, plus j’apprends comment les jeux sont écrits, et ce genre de narration persistante qui se déroule dans un environnement de jeu où vous construisez constamment sur une seule histoire, c’est beaucoup plus proche de ce qu’est Star Wars ». Elle a ajouté que les équipes de production essaient d’introduire des éléments des jeux dans les histoires modernes.

« Vous voulez toujours sentir qu’il y a une histoire derrière tout ce qui se passe dans Star Wars. Il y a donc beaucoup de discussions autour de cela », a précisé Kathleen Kennedy. Toutes les œuvres centrées autour de Star Wars sont reliées que ce soit par l’univers, les personnages ou la période. On retrouve notamment plusieurs easter eggs et clins d’œil à la saga dans Obi-Wan Kenobi.

À ce sujet, la bande-annonce de Jedi : Survivor a confirmé le retour de Cal Kestis. Il est le protagoniste de Jedi : Fallen Order. Il ne serait pas improbable que ce personnage soit introduit dans Obi-Wan Kenobi puisque son histoire se déroule au même moment de la chronologie Star Wars. Kathleen Kennedy a peut-être voulu teaser que certains personnages des jeux vidéo se retrouveront bientôt dans les séries télévisées. Quoi qu’il en soit, rien n’a été confirmé pour le moment.

