Star Wars : Lucasfilm prépare plusieurs séries dans un univers inspiré de Game Of Thrones

Lucasfilm aurait pour projet de développer un univers Star Wars pour le petit écran inspiré de Game Of Thrones. On y retrouvera plusieurs séries qui seront toutes connectées entre elles.

Selon une source proche de Lucasfilm, ces séries suivront plusieurs familles ou clans, dont les histoires seront liées à une même intrigue centrale. Le site LRM Online qui rapporte l’information évoque une inspiration tirée du show culte Game Of Thrones.

Crédit : Disney+/Lucasfilm

« Au lieu de faire un spectacle épique de Game of Thrones, ce serait comme si chaque famille avait son propre spectacle avec un scénario central qui déborde sur les autres. », explique LRM Online. Pour piloter toutes ces séries, Lucasfilm aurait fait appel à David Filoni, qui a déjà fait ses preuves en tant que producteur, réalisateur et scénariste avec La Guerre des Clones, Rebels et plus récemment The Mandalorian.

Cinq séries Star Wars au programme

The Mandalorian fera d’ailleurs partie de cet ensemble de contenus destinés à la plateforme Disney+. On retrouverait également une série sur Ahsoka Tano, Boba Fett, Ezra Bridger/Grand Admiral Thrawn, ainsi qu’un mystérieux show consacré à un nouveau personnage. Les séries centrées sur Obi-Wan Kenobi et Cassian Andor ne sont pas inclues dans ce programme. Ces spin-offs seront en effet des mini-séries qui devraient se conclure au terme d’une seule saison.

On ignore encore les détails de l’intrigue principale à laquelle seront connectées toutes ces séries. La saison 2 de The Mandalorian pourrait néanmoins nous fournir quelques indices. Rappelons que la suite des aventures de Mando et Baby Yoda accueillera en effet Boba Fett, et Ahsoka Tano, deux personnages qui auront visiblement droit à leur propre show dans cet univers.

On ne devrait pas tarder à en savoir plus, puisque la saison 2 de The Mandalorian sera diffusée comme prévue en octobre prochain sur Disney+. Les autres séries se feront néanmoins un peu plus attendre. Celle sur Obi-Wan Kenobi a pris du retard suite à un changement de scénariste. Les autres n’ont pas encore été annoncées officiellement par Lucasfilm.

