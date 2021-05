Star Wars : Luke Skywalker a commencé la reconstruction de l’Ordre Jedi grâce à R2-D2

Star Wars ne se limite pas aux films et aux séries Disney+. Les comics Star Wars, estampillés Marvel, permettent d’en apprendre plus sur l’univers et le contexte Star Wars, particulièrement à l’époque de la rébellion contre l’Empire des Sith. Depuis la vente de Star Wars à Disney par George Lucas, c’est Marvel qui publie les comics de la saga. L’issue numéro 13 de la série de comics principale de Charles Soule vient de sortir, et montre comment Luke Skywalker a pu commencer sa quête de rétablissement de l’Ordre Jedi.

Attention, cet article contient des spoilers sur la série de comics Star Wars (2020) de Charles Soule. Si vous n’avez pas encore lu les comics Star Wars, vous pouvez accéder à l’immense banque de comics Marvel en version digitale grâce à Marvel Unlimited.

Luke Skywalker avec R2-D2, C-3PO et Chewbacca. Crédit : Marvel

Star Wars : le point de départ de la quête de Luke Skywalker pour retrouver les reliques Jedi

L’issue numéro 13 commence par un entrainement de Luke, qui cherche à affiner sa maîtrise des arts Jedi. A ce moment précis, Luke est meurtri après avoir appris l’identité de son père, qui s’est avéré être Dark Vador. Il reste cependant convaincu que la voie du Jedi est la bonne, et continue son chemin sur la voie ouverte par son Maître, Yoda. Il est en quête de guidance dans son projet de rétablir l’Ordre Jedi, car il ne sait pas trop par où commencer.

Très vite, C-3PO et RD-D2 l’interrompent avec des nouvelles. R2 a en effet en sa possession des informations capitales dans l’optique de la résurrection de l’Ordre Jedi. Ces informations sont en fait une liste qui contient l’emplacement de temples et d’avant-postes Jedi secrets disséminés dans la galaxie. Le droïde a récupéré ces informations lorsqu’il a aidé les rebelles à s’échapper de l’Etoile de la Mort lors de l’Episode IV : Un Nouvel Espoir.

L’obtention de cette liste sera le point de départ de Luke dans sa quête d’artefacts Jedi. Quête qui lui prendra des décennies. Dans la série de comics The Rise of Kylo Ren, Luke est toujours en quête d’artefacts, bien des années plus tard, et continue d’explorer les lieux indiqués par cette liste avec son neveu Ben Solo. Le tout dans le but de rassembler le plus de savoir possible au sujet de l’idéologie Jedi. Le cristal kyber rouge porté en pendentif par Luke dans l’Episode VIII : Les Derniers Jedi, est d’ailleurs l’une de ses trouvailles.

Source : screenrant.com