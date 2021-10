Star Wars : Mark Hamil partage son mème préféré

Mark Hamil vient tout juste de partager son mème Star Wars favori, en lien avec Les Simpsons et le Han Solo d’Harrison Ford.

Il est l’interprète iconique de Luke Skywalker et son nom est à tout jamais lié à la franchise Star Wars. Depuis 1977, Mark Hamil se sera offert pas moins de six incursions dans la saga. Grâce à cette participation, le comédien est devenu une légende. Depuis, l’acteur n’a pas quitté la scène médiatique. Mais c’est avec sa voix qu’il fait des étincelles. En effet, Hamil a prêté son talent vocal à de nombreuses personnages. Du Joker en passant par Chucky, on peut l’entendre dans de nombreux programmes à succès. Mais l’ombre de Star Wars n’est jamais loin !

Quand Hamil partage son mème favori sur Star Wars – Crédit : LucasFilm

C’est sur le ton de l’humour que le comédien parle aujourd’hui de la franchise. En effet, Hamil vient tout juste de partager son mème favori lié à Star Wars. Même s’il en aime beaucoup, il y’en a surtout un qui retient toute son attention.

Mark Hamil dévoile son mème favori (parmi tant d’autres)

C’est sur les réseaux sociaux que le comédien a dévoilé le mème en question. Ce dernier met en scène Lisa Simpson. Derrière elle, un écran géant sur lequel on peut lire le message suivant : « Harrison Ford ne se soucie de l’opinion de personne sur Star Wars et vous devriez en faire autant ». Ce mème est un grand classique sur la toile. Il est souvent partagé par les internautes pour appuyer une déclaration importante, qu’elle soit honnête ou sarcastique.

Un mème viral et comique – Crédit : Twitter / @HamilHimself

Mais ce mème rappelle également à quel point Ford a dû se battre face aux critiques liées à sa prestation dans la saga. Même si cela a pu être douloureux, le comédien a toujours préféré garder le silence et se concentrer sur son travail. Avec cette publication, Hamil en profite également pour afficher son indéfectible soutien à son collègue et partenaire. Les deux comédiens sont connus pour se soutenir depuis de nombreuses années. Et le temps n’a rien changé à leur complicité, née grâce à Star Wars.

Après une apparition surprise dans The Mandalorian, les fans espèrent désormais que Mark Hamil reprendra encore son rôle dans un futur proche. Pour le moins, rien a encore été concrétisé. Mais avec Star Wars, il ne faut jamais dire jamais !

Source : Screenrant