Star Wars : Obi-Wan Kenobi sera aussi dans la série Andor

Star Wars continue de se décliner sur le petit écran avec une nouvelle série spin-off de Rogue One. On y retrouvera Cassian Andor, mais aussi Obi-Wan Kenobi.

Le maître Jedi fait un retour en force dans la franchise Star Wars. En plus d’une série solo, Obi-Wan aura aussi un rôle dans le spin-off de Rogue One. C’est en tout cas ce qu’affirme le site spécialisé The Illuminerdi. L’article précise qu’il ne s’agira pas d’un simple caméo. Ewan McGregor apparaitra régulièrement dans la série.

Ewan McGregor dans le rôle d’Obi-Wan Kenobi – Crédit : Lucasfilm

L’information n’est pas officielle, mais le média semble bien renseigné. La présence d’Obi-Wan dans le show suggère peut-être également un lien entre la série sur le Jedi et ce spin-off. Lucasfilm aurait en effet pour projet de développer tout un univers Star Wars pour la télévision. Les différents shows seront donc connectés, avec des personnages susceptibles d’apparaitre dans plusieurs d’entre eux. On sait notamment qu’Hayden Christensen dans la peau de Dark Vador sera de retour dans la série sur Obi-Wan.

Le tournage d’Andor a déjà débuté et devrait se terminer avant l’été. Ewan McGregor, qui incarne Obi-Wan Kenobi, devra donc sans doute bientôt jongler entre deux plateaux. La série centrée sur le Maître Jedi va également entrer en production ce mois-ci. Puisque Lucasfilm a choisi de lancer d’abord celle d’Andor, il se pourrait que cette série sorte avant celle sur Obi-Wan. Les deux shows devraient cependant sortir en 2022.

Un thriller d’espionnage sur les débuts de la Rébellion

On sait encore peu de choses sur cette nouvelle série Star Wars, si ce n’est qu’elle sera un prequel à Rogue One et suivra donc la formation de la Rébellion. Lucasfilm n’a cependant pas été plus précis sur la chronologie. La série est décrite comme un thriller d’espionnage, principalement centrée sur l’histoire du héros Cassian Andor, incarné à nouveau par Diego Luna. Les premiers épisodes sont réalisés par Toby Haynes (Black Mirror). La production a également fait appel à Susanna White (Boardwalk Empire) et Ben Caron (The Crown). Diego Luna and Ewan McGregor seront rejoints par Genevieve O’Reilly qui incarnait déjà la leader de la Rébellion Mon Mothma dans La Revanche des Sith et Rogue One.

