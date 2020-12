Star Wars : Rogue Squadron sera réalisé par Patty Jenkins (Wonder Woman 1984)

Après la réalisation de Wonder Woman puis Wonder Woman 1984, le prochain projet de Patty Jenkins sera donc Star Wars : Rogue Squadron. Lucasfilm a partagé l’information hier lors d’une présentation pour les investisseurs. Le film est prévu pour fin 2023 et va traiter de l’histoire de pilotes du Rogue Squadron de l’univers de Star Wars. Après le jeu sorti récemment par EA Games, Star Wars : Squadrons, nous aurons donc également droit à un film axé sur les combats spatiaux.

Crédits : Lucasfilm/Disney

Patty Jenkins : après Wonder Woman, place à Star Wars

D’après les mots de Kathleen Kennedy de Lucasfilm, le film sera orienté action. Il s’axera notamment sur des courses poursuites de vaisseaux spatiaux. Il traitera comme son nom l’indique du fameux Rogue Squadron, créé par Wedge Antilles. Ce dernier apparaît dans L’Empire Contre-Attaque et Le Retour du Jedi, et plus récemment dans L’Ascension de Skywalker. La talentueuse réalisatrice était déjà aux manettes des deux derniers film Wonder Woman, qui ont été salués par les critiques.

Outre le choix de Patty Jenkins à la réalisation, l’actrice Rosario Dawson interprètera Ashoka Tano. L’apprentie Jedi d’Anakin Skywalker est apparue récemment pour la première fois dans The Mandalorian. « Cette histoire présentera une nouvelle génération de pilotes de chasseurs stellaires alors qu’ils risquent leur vie dans des courses poursuites à sensations fortes et à grande vitesse. La légende de Rogue Squadron a longtemps été chérie par les fans de Star Wars et nous fera entrer dans une ère future de la galaxie. » a déclaré Kathleen Kennedy.

Lucasfilm annonce d’autres productions Star Wars à venir

C’est tout ce que l’on sait pour le moment au sujet de ce nouveau film. Cependant, Kathleen Kennedy a profité de son temps de parole pour annoncer plusieurs nouvelles productions Star Wars. Parmi celles-ci, deux s’appuieront sur The Mandalorian et une traitera du fameux Lando Calrissian. Disney ne semble pas prêt d’en finir avec son univers, dont les droits ont été rachetés à George Lucas. Face au succès retentissant de The Mandalorian sur Disney+, les productions se multiplient. Disney compte bien approfondir l’univers de Star Wars, et ce ne sont pas les fans qui vont s’en plaindre.

