Star Wars : Skeleton Crew, une nouvelle série Disney+ avec Jude Law

Lors de la Star Wars Celebration 2022 à Anaheim, en Californie, Lucasfilm a annoncé que Jude Law jouerait dans Star Wars: Skeleton Crew, une toute nouvelle série.

La série, qui sera réalisée par les producteurs exécutifs Jon Watts, Christopher Ford, Jon Favreau et Dave Filoni, sortira sur Disney+ en 2023. Le tournage du projet débutera très bientôt. Elle ciblera un public plus jeune et a été décrite comme étant « une version galactique des films d’aventure classiques d’Amblin des années 80 ».

Une série par le réalisateur de la trilogie Spider-Man

Plus tôt ce mois-ci, Jon Watts, qui est connu pour son travail sur la trilogie Spider-Man, avait évoqué la série Skeleton Crew sous le nom de code Grammar Rodeo. Selon Watts, le show se déroulera juste après la défaite de l’Empire en 1983, quelque temps après Le Retour du Jedi. Soit la même période où se déroulent The Mandalorian et The Book of Boba Fett.

Jude Law est un acteur moult fois primé et connu pour ses rôles dans des productions telles que Le Talentueux Mr Ripley en 1999 ou en tant qu’Albus Dumbledore dans les films Les Animaux fantastiques. Law est également sur le point de reprendre son rôle de Dr John Watson dans le troisième film de la franchise Sherlock Holmes, aux côtés de Robert Downey Jr.

Skeleton Crew est l’un des nombreux projets Star Wars actuellement en cours chez Lucasfilm. Pour le moment, le studio travaille sur la saison 3 de The Mandalorian, dont la date de sortie vient d’être révélée et de nouveaux épisodes de The Bad Batch. Bien évidemment, la série Obi-Wan Kenobi est la prochaine sur la liste, avec une sortie imminente sur Disney+.

Star Wars: Skeleton Crew sortira sur Disney + en 2023. On ne sait pas pour le moment qui d’autre jouera dans la série. Jon Watts serait actuellement à la recherche de « quatre enfants d’une dizaine d’années » pour camper des rôles encore inconnus. Son synopsis n’a pas encore été révélé.