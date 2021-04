Star Wars : The Bad Batch, Disney partage une vidéo de présentation de la Bad Batch

Après le succès critique des séries animées de l’univers Star Wars, Disney a décidé de prolonger le plaisir avec Star Wars, The Bad Batch. La nouvelle série d’animation de Lucasfilm va succéder notamment à The Clone Wars, très appréciée des fans. Aujourd’hui, Disney a mis en ligne une vidéo récapitulative pour rappeler aux spectateurs les particularités des membres de la Bad Batch.

Cette vidéo servira de rappel aux aficionados de The Clone Wars. Pour les nouveaux spectateurs, elle fera office de base d’informations pour comprendre les spécificités de la Bad Batch. La vidéo publiée sur YouTube est directement tirée de la série d’animation The Clone Wars, remise en marche par Disney en 2018 face aux demandes insistantes des fans. Elle montre notamment les membres de la fine équipe dans la dernière saison. La vidéo se focalise sur les pouvoir des membres de la Force Clone 99.

Star Wars : The Bad Batch : un casting de choc et un nouveau personnage important

Bien évidemment, la vidéo repose sur des extraits de The Clone Wars, puisque c’est là que la Force expérimentale 99 a été introduite. Pourquoi expérimentale ? Parce-que les clones composant cette unité ont la particularité de présenter des mutations génétiques.

Crosshair, possède un œil de lynx lui permettant une précision de tir chirurgicale. Wrecker, est doté d’une force phénoménale. Tech, possède une grande intelligence et des connaissances poussées dans l’informatique. Et enfin Hunter, dont les sens sont affutés et qui possède une grande connaissance militaire. Les personnages d’origine de la Bad Batch seront plus tard rejoints par un cinquième membre, Echo, à l’origine un clone classique.

L’autre particularité plus générale de la Bad Batch, c’est qu’elle peut désobéir librement aux ordres directs. Un libre arbitre qui fera de la Bad Batch une cible de Wilhuff Tarkin pour le compte de l’Empire. Cette traque devrait d’ailleurs être l’un des fils scénaristiques principaux de la série. La série devrait aussi introduire un nouveau personnage, Omega, pour lequel certains proches du projet se sont montrés très enthousiastes. En effet, d’après Kevin Kilner, responsable de la composition musicale de la série, Omega devrait devenir un personnage important de la saga.

