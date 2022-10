Star Wars : un nouveau film par le réalisateur de Watchmen et de Lost annoncé

© Lucasfilm

Un nouveau long métrage Star Wars est en préparation par le showrunner de Watchmen et le cocréateur de Lost, Damon Lindelof. Selon Variety, Lindelof développe actuellement le film pour Lucasfilm, aux côtés de Sharmeen Obaid-Chinoy, qui a dirigé le quatrième épisode de Miss Marvel.

Un nouveau long-métrage Star Wars dans les cartons

Lindelof avait travaillé sur Watchmen, la série HBO qui avait remporté un Emmy. Obaid-Chinoy, quant à elle, est deux fois lauréate d’un Oscar, après avoir remporté l’Oscar du meilleur court métrage documentaire pour son film de 2012, Saving Face. Elle avait remporté le même honneur en 2016 pour son documentaire A Girl in the River: The Price of Forgiveness.

À ce jour, un total de 11 longs métrages d’action en salle sont sortis dans le cadre de la franchise Star Wars. La trilogie originale s’est déroulée de 1977 à 1983, avec la trilogie des préquelles de 1999 à 2005 et une dernière trilogie de 2015 à 2019. De plus, deux films d’anthologie, Rogue One et Solo, sont sortis en 2016 et 2018, respectivement.

Depuis 2019, la plate-forme de streaming Disney+ s’est avérée être la nouvelle maison de la franchise Star Wars, avec la sortie de nombreuses séries, à commencer par The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Obi-Wan Kenobi et, plus récemment, Andor. Les projets à venir de cette nature incluent Ahsoka, Skeleton Crew, The Acolyte et Lando.

Cela dit, Lucasfilm a déjà planifié l’avenir de Star Wars sur grand écran. En plus du mystérieux film co-écrit par Lindelof et potentiellement réalisé par Obaid-Chinoy, la réalisatrice de Wonder Woman, Patty Jenkins, a été annoncée pour diriger le film Rogue Squadron. Pendant ce temps, le réalisateur de Thor: Love and Thunder, Taika Waititi, développe actuellement son propre long métrage sur Star Wars.

Source : Variety