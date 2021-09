Star Wars : un nouveau jeu développé en secret par le studio Quantic Dream

Un nouveau jeu Star Wars serait en développement chez Quantic Dream depuis un an et demi, après un accord secret conclu par le studio de jeux vidéo avec Disney.

Quantic Dream est à l’origine de titres prestigieux du jeu vidéo, tels que The Nomad Soul, Heavy Rain ou encore Fahrenheit. Le studio aurait terminé son contrat avec Sony en 2018, après la sortie très remarquée de Detroit : Become Human, qui avait questionné l’intelligence artificielle et sa frontière ténue avec la conscience humaine. Après l’expiration de cet accord qui concernait trois titres, David Cage, le président et fondateur du studio, aurait donc commencé à rechercher de nouvelles opportunités et de nouveaux partenaires.

David Cage et Quantic Dream développeraient un jeu Star Wars depuis un an et demi

L’adaptation de célèbres franchises du cinéma en jeu vidéo est monnaie courante. L’inverse est tout aussi vrai, puisqu’un nouveau film adapté du jeu vidéo Tomb Raider est actuellement en pré-production. Aujourd’hui, sur quoi travaille précisément le studio Quantic Dream et avec qui ? Difficile d’en avoir une idée claire. Mais le youtubeur et ex-journaliste français Gautoz a rapporté le 16 septembre que Quantic Dream « a maintenant terminé son contrat avec Sony et va signer avec Disney. »

Cette révélation déjà intéressante a été étayée depuis par d’autres preuves révélées sur Twitter, issues de la communauté des développeurs français. Ainsi, non seulement Quantic Dream serait en contrat avec Disney, mais il serait en réalité en train de développer un tout nouveau jeu dans l’univers Star Wars depuis 18 mois !

Le nouveau jeu Star Wars annoncé prochainement par Quantic Dream ?

Est-ce que ce jeu mystère pourrait être l’adaptation en jeu vidéo de la série à succès The Mandalorian, qui a fuité il y a quelques semaines ? Peut-on s’attendre à une annonce officielle prochainement de la part de Quantic Dream ? En attendant de pouvoir sortir de leur mutisme, le compte officiel du studio de jeux vidéo a liké le tweet de thegamepost annonçant la nouvelle – avant de le supprimer rapidement. Tom Anderson, l’un des premiers à avoir révélé la nouvelle, semble convaincu que l’on n’entendra pas parler du projet de Quantic Dream avant un certain temps.

Source : DualShockers