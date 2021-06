Starlink : Elon Musk prévoit une couverture mondiale du service internet pour le mois d’août

Elon Musk a pris la parole pour une interview à distance lors du Mobile World Congress 2021. Il est évidemment revenu sur le développement de Starlink qui est en pleine expansion. Le milliardaire a notamment assuré que Starlink bénéficiera d’une couverture mondiale d’ici le mois d’août.

Elon Musk parle de Starlink au MWC 2021 – Crédit : CNET Highlights

Le monde entier aura ainsi accès au service internet de SpaceX, à l’exception des pôles. La semaine dernière, le président de SpaceX, Gwynne Shotwell avait déjà annoncé que la couverture mondiale de Starlink serait complète d’ici septembre.

Starlink aura 500 000 utilisateurs d’ici les 12 prochains mois, assure Elon Musk

Elon Musk a déclaré que Starlink est « actuellement opérationnel dans environ 12 pays, et d’autres sont ajoutés chaque mois ». Le service Internet compte déjà plus de 69 000 utilisateurs alors qu’il avait dépassé la barre des 10 000 en février. Starlink connaît une croissance exponentielle à l’heure actuelle. Selon le milliardaire, le service internet aura plusieurs centaines de milliers d’utilisateurs dans les prochains mois. Il prévoit 500 000 utilisateurs d’ici 12 mois.

De plus, le service internet Starlink n’est pas destiné à tous les utilisateurs, mais à ceux qui vivent dans des endroits isolés sans couverture internet. Cela représente environ entre 3 et 5 % de la population mondiale. Comme Elon Musk l’a précisé, « il s’agit vraiment de se rendre dans les régions du monde les plus difficiles à atteindre. C’est vraiment un bon complément à la fibre et à la 5G ».

Elon Musk a également rappelé que les satellites placés en orbite basse ont l’avantage de proposer aux utilisateurs de faibles latences en plus d’une bonne vitesse de téléchargement. D’ailleurs, un client de Starlink a récemment enregistré un débit record de 649 Mb/s en Allemagne. À l’heure actuelle, la constellation Starlink est composée de plus de 1800 satellites. Enfin, Elon Musk a révélé que le déploiement complet de Starlink pourrait coûter entre 5 et 10 milliards de dollars à SpaceX. Pour les utilisateurs, l’abonnement au service internet n’est pas non plus particulièrement abordable. Ils doivent acheter l’équipement, dont la parabole, à 499 $ et l’abonnement à Starlink coûte ensuite 99 $ par mois.

