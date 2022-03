State of Play du 9 mars : date, durée et programme, ce qu’il faut savoir

Le State of Play est officiel ! Voici ce qu’il faut retenir à propos de la future conférence de Sony dédié aux PS4 et PS5.

Le State of Play de Sony arrive sous peu – Crédit : Sony

Les joueurs attendent régulièrement les conférences de Sony. Il faut dire qu’un an après la sortie de sa PS5, dont la version Pro serait en approche, le constructeur régale sa communauté à chaque State of Play. L’occasion de découvrir de gros titres à venir comme Marvel’s Spider-Man : Miles Morales. Et bonne nouvelle car Sony annonce la tenue du prochain événement le 9 mars. On vous résume ce qu’il faut retenir de cette conférence attendue par des millions de joueurs.

Rendez-vous le 9 mars à 23 heures en France

Sony l’annonce officiellement : le prochain State of Play se déroule mercredi 9 mars à 23 heures en France. Le géant annonce « de nouvelles annonces et révélations relatives aux prochaines sorties sur PS5 et PS4 ». Une bonne nouvelle pour ceux qui n’ont pas encore mis la main sur la nouvelle console du nippon un an après sa sortie. Car malheureusement, la demande reste trop forte et les composants manquent toujours.

Pendant environ 20 minutes, Sony va mettre en lumière les jeux à venir avec notamment des éditeurs japonais. Une bonne nouvelle pour ce pays considéré comme l’un des piliers du marché vidéoludique. Attention cependant ! N’attendez pas d’annonces liées au PSVR2 fraîchement annoncé ou à ses jeux. Une précision faite par Sony et des informations supplémentaires sur son blog.

Où suivre le State of Play du 9 mars prochain ?

Le 9 mars à 23 heures, vous pouvez aller sur YouTube ou Twitch pour découvrir le State of Play en direct. Notons que le contenu présenté par Sony peut être soumis à du contenu protégé par du droit d’auteur.

Si vous voulez réaliser des vidéos avec les images de l’événement, Sony recommande d’éviter toute musique sous licence !

Pour le moment, impossible de savoir quels titres seront au rendez-vous pour l’événement. Heureusement, il ne faudra pas attendre très longtemps pour découvrir les belles surprises que Sony réserve à sa communauté !