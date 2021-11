Steam Deck : la console de Valve prend deux mois de retard

Annoncé en juillet, le Steam Deck est la prochaine console de Valve aux airs d’une Nintendo Switch, mais avec la puissance d’un PC gamer à 679 €. Malgré un lancement chaotique des précommandes, quelques joueurs chanceux avaient réussi à sécuriser une console pour le mois de décembre, la sortie officielle du Steam Deck. Néanmoins, Valve se retrouve contraint à repousser le lancement de sa console.

Le Steam Deck sortira donc deux mois plus tard, soit en février 2022. Sur son blog, Valve a déclaré que : « nous nous excusons pour ce délai. Nous avons fait de notre mieux pour contourner les problèmes liés à la chaine d’approvisionnement mondiale, mais en raison d’une pénurie de matériaux, les composants n’arrivent pas à temps dans nos usines de fabrication pour que nous puissions respecter les dates de lancement initiales ».

Toutes les premières précommandes du Steam Deck ne seraient pas livrées en février 2022

Eh oui, la pénurie mondiale de matériaux et de composants comme celle qui menace l’iPhone 13 qui risque de ne pas être sous le sapin pour tout le monde a finalement impacté Valve. Cependant, il semblerait que toutes les précommandes ne seraient pas expédiées en février. En effet, nos confrères de The Verge ont remarqué que certaines précommandes ont une date d’expédition annoncée pour le deuxième trimestre 2022 et non le premier. Les précommandes ont pourtant été passées au même moment.

Valve a aussi ajouté dans la FAQ du Steam Deck que : « en dépit de nos efforts pour tenir compte des problèmes liés à la chaine d’approvisionnement mondiale (nous avions prévu des marges de temps supplémentaires pour prendre en compte ces risques et avons travaillé avec plusieurs entreprises fournisseuses), nos projets de fabrication ont malgré tout été perturbés ».

Avec le retard du Steam Deck, les développeurs ont plus de temps pour s’assurer que leurs jeux tourneront correctement sur la nouvelle version de SteamOS basée sur Linux. D’ailleurs, tous les jeux Steam vont recevoir un badge qui évalue leur compatibilité avec le Steam Deck.

