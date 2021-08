Steam Deck : la console n’augmentera pas les performances lorsqu’elle sera banchée sur le dock

Dans une interview accordée à PC Gamer, Greg Coomer, qui a participé à la conception du nouveau système portable de Valve, a donné plus d’informations concernant les performances de la console quand celle-ci ne sera pas utilisée en mode portable.

Greg Coomer a déclaré que l’équipe pensait qu’il était « en fait préférable, tout bien considéré, de ne pas modifier les paramètres en fonction de si la console est branchée au dock ou utilisée en mode portable. ». Ainsi, la console ne bénéficiera d’aucun gain de performances une fois branchée, puisque le dock ne permettra pas d’augmenter la puissance de l’appareil.

Lors du développement et de la conception du Steam Deck, Valve aurait pensé à ajouter un « mode de puissance supérieure » qui serait activé après avoir branché la console. Cependant, la société a décidé de ne pas le faire, et c’est bien dommage. Malgré cela, Valve mise beaucoup sur le Steam Deck, puisque la console aurait retenu la leçon de l’échec des Steam Machines.

Le Steam Deck pourrait avoir du mal à afficher certains jeux sur les grands téléviseurs

Cela pourrait entraîner des problèmes si vous décidez de brancher votre Steam Deck à un grand téléviseur 4K. En effet, tout comme une Switch, la console mettra à l’échelle l’image pour afficher les jeux en 4K, mais ils ne fonctionneront pas à une définition native. Ainsi, il se pourrait que l’image devienne très pixelisée sur les téléviseurs avec une grande définition.

La console va donc bien afficher les jeux en 800p sur l’écran avec un minimum de 30 FPS lorsqu’elle sera utilisée en mode portable, et en 1080p lorsqu’elle sera connectée à une télévision. Il est donc très probable que certains jeux haut de gamme connaissent des problèmes de performance. Selon Valve, la console vous permettra de lancer tous les jeux présents sur votre bibliothèque Steam, mais l’entreprise ne garantit pas que ceux-ci fonctionneront correctement.

Heureusement, tout comme sur les PC, les joueurs auront accès à tout un tas de paramètres graphiques en jeu, et devront ainsi les baisser si les jeux ne sont pas fluides. D’après les premiers tests, certains médias ont pu s’apercevoir que des jeux comme Control avaient déjà du mal à tourner sur la console, on imagine donc mal comment la console va prendre en charge des jeux AAA dans quelques années. Quoi qu’il en soit, à 679 euros pour la version la plus onéreuse, il est impossible de trouver un PC Gamer aussi bon.

