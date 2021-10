Steam Deck : Valve démonte la console, mais vous déconseille de le faire

En attendant la sortie du Steam Deck en décembre, Valve a préparé une vidéo démontage de sa console portable. Le géant américain des jeux vidéo explique tout le processus en détail et montre les composants, mais il vous déconseille de le faire vous-même.

D’ici quelques semaines, les joueurs les plus chanceux qui ont réussi à réserver le Steam Deck en juillet avant la saturation des serveurs recevront leur console portable. Les autres devront attendre 2022. Pour satisfaire la curiosité des fans quant aux entrailles de la machine, Valve a partagé en vidéo le démontage complet du Steam Deck qui s’annonce être le concurrent principal de la Nintendo Switch.

Le Steam Deck démonté – Crédit : Valve

À l’instar de ce que Sony avait fait avec la PS5, Valve détaille le processus étape par étape pour démonter le Steam Deck et accéder à ses composants. Cette vidéo pourrait donc être très utile pour les premiers propriétaires de la console portable, mais il y a un hic. Valve vous déconseille fortement de démonter le Steam Deck vous-même.

N’ouvrez pas votre Steam Deck ou « il pourrait prendre feu », selon Valve

Le géant américain des jeux vidéo explique que le démontage du Steam Deck le rend plus fragile et moins résistant aux chutes. Si cela ne suffit pas pour freiner les joueurs, Valve joue aussi la carte de la peur. Il déclare notamment que : « si vous abîmez la batterie, la console pourrait prendre feu plus tard, ce qui serait dommage ».

Mais alors, pourquoi montrer à la communauté comment démonter le Steam Deck, étape par étape ? En fait, Valve veut se montrer transparent afin que les joueurs découvrent ce qui se cache derrière le châssis. Il a néanmoins bien précisé qu’il ne recommande pas de remplacer les composants vous-même, mais il veut que « vous ayez toutes les informations pertinentes sur les composants du Steam Deck ».

Valve a aussi ajouté qu’il expliquera d’ici quelques mois comment les joueurs peuvent commander des pièces de remplacement telles que le joystick et le SSD. En attendant, il n’est pas conseillé de changer le SSD interne, même s’il y a d’autres modèles compatibles. En effet, un autre modèle de SSD pourrait causer des interférences avec le Bluetooth ou le Wi-Fi, voire demander trop de puissance à la console portable. Valve recommande donc d’augmenter l’espace de stockage du Steam Deck avec une carte microSD.

