StopCovid : le gouvernement met à disposition le code source de l’application

L’application de traçage numérique StopCovid est aujourd’hui disponible sur Android et iOS. Par souci de transparence, le gouvernement a publié l’intégralité du code source de l’application mobile opérationnelle.

StopCovid est enfin disponible. C’est la solution du gouvernement français pour endiguer la propagation du virus SARS-CoV-2 maintenant que le pays entame la deuxième phase du déconfinement. Pour rappel, l’installation de l’application de traçage numérique n’est pas du tout requise par le gouvernement, mais elle est fortement recommandée. En effet, il faut espérer qu’au moins 56 % des Français l’installent et l’utilisent pour que celle-ci soit réellement efficace. Ce chiffre vient des chercheurs qui ont mesuré sa capacité à pouvoir remplacer les gestes barrières au quotidien.

Toutes les ressources de StopCovid sont dorénavant disponibles

Ce n’est cependant pas encore gagné. Nombreux sont les Français qui voient toujours StopCovid comme une application d’espionnage bien que son développement ait été surveillé de très près par la CNIL et le Conseil National du numérique. C’est donc par souci de transparence et dans l’espoir de rassurer les plus réticents que le gouvernement avait commencé la publication du code source de l’application.

Le 12 mai dernier, l’équipe en charge du projet a entamé la phase 1 de la publication du code source. Intitulée « transparence », son objectif était de récolter les premiers avis et suggestions des personnes extérieures à l’équipe. Une petite partie des ressources était mise à disposition. Ensuite, la phase 2 « contribution » a démarré. Les développeurs étaient invités à contribuer au projet : «la partie logicielle qui implémente le protocole ROBERT sera mise en Open Source. La phase de contribution permettra à la communauté de contribuer au logiciel tout en respectant les mécanismes de régulation qui seront mis en place ».

Comme prévu, StopCovid est disponible au téléchargement sur Android et iOS dès aujourd’hui. Par conséquent, le gouvernement vient de publier sur GitLab l’intégralité du code source de l’application pour les deux plateformes mobiles. Il ne reste plus qu’aux citoyens français de télécharger et installer l’application sur leur smartphone s’ils veulent participer à l’effort commun de la lutte contre Covid-19.

