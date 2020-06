Stranger Things : les scénaristes teasent le script de la saison 4

Le compte Twitter @strangerwriters a publié aujourd’hui une photo montrant la totalité du script de la saison 4 de The Stranger Things. Le cliché ne dévoile bien sûr aucune information, mais la quantité de pages suggère déjà un scénario bien rempli.

Crédit : Netflix

Lorsque le COVID-19 a frappé la planète, les équipes de Stranger Things étaient en plein tournage de la saison 4. Netflix avait toutefois eu le temps de dévoiler un premier teaser, qui confirmait une théorie qui circulait déjà depuis la fin du dernier chapitre : Hopper est toujours vivant. On le découvrait en effet prisonnier dans ce qui semble être un camp de travail russe.

Stranger Things saison 4 : date de sortie, pitch, Hopper, saison 5, on vous dit tout

Une saison 4 plus sombre que les précédentes

On n’en sait pour l’instant guère plus sur l’intrigue de cette saison 4, si ce n’est qu’elle devrait être plus effrayante que les précédentes. C’est ce qu’a annoncé récemment Hiro Koda, coordinateur des cascades de Stranger Things, qui a déjà lu le script des huit épisodes. « Tout ce que je peux vous dire, c’est que la saison quatre est … C’est plus sombre. Ça va être épique. », a-t-il déclaré. Une direction également confirmée par Joe Keery, qui joue Steve dans la série. « Cela va certainement être beaucoup plus effrayant que les années précédentes, car l’année dernière était assez sombre. ». Dans ce prochain chapitre, la bande d’ados de Hawkins sera en effet encore un peu plus âgée, et donc certainement apte à affronter des menaces encore plus obscures.

Selon l’acteur Gaten Matarazzo, qui incarne Dustin dans la série, le tournage de Stranger Things saison 4 ne reprendra qu’en septembre prochain. La diffusion des épisodes sur Netflix sera donc sans doute repoussée à l’été ou l’automne 2021.

Stranger Things : la saison 4 aurait dû sortir début 2021, révèle David Harbour

Source : Comic Book