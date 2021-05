Stranger Things 4 : Que signifient les chiffres sous le nouveau teaser ?

La popularité de Stranger Things n’est plus à démontrer ! À tel point que la nouvelle bande-annonce est déjà au cœur de toutes les spéculations. Baptisée Eleven, écoutez vous, ce teaser glaçant semble regorger de précieux indices quant au contenu même de la prochaine saison. Mais c’est un détail précis qui agite tous les débats : la mystérieuse numérotation 002/004 inscrite sous la bande-annonce elle-même. Et il est évident que cette suite numérique n’est en aucun cas le fruit du hasard !

Stranger Things intrigue avec sa dernière bande-annonce – Crédit : Netflix

Le teaser fait la part belle à Eleven, montrant cette dernière avec sa fraterie, sous les ordres du cruel docteur Brenner. Alors que la laboratoire Hawkins pourrait sortir de son sommeil, le passé semble vouloir révéler de nouveaux secrets à la face du monde.

Une curieuse suite numérique

Plusieurs options sont sur la table. La première se veut la plus factuelle et logique. En effet, la suite numérique ferait simplement écho au jour et au mois de sortie de la série. On obtient ainsi deux dates possibles : le 4 février ou le 2 avril, si on lit dans le sens britannique. Cela peut paraître un peu simpliste, mais cette hypothèse tient largement la route. Étrange cependant que deux zéros précédent le chiffre indicateur de date, ce qui n’est d’ordinaire pas le cas.

On peut également faire le parallèle avec un précédent teaser, sorti l’an passé. Celui-ci portait la mention 001/004. La suite numérique pourrait donc simplement indiquer que 4 bandes-annonces sont prévues et que nous en sommes seulement à la seconde. Sur les réseaux sociaux, c’est l’hypothèse la plus répandue et validée par les fans du monde entier. On attend de voir si les créatifs de la série valideront ou non cette explication.

Cependant, un élément de taille vient rompre cette logique. En effet, le teaser consacré à la salle de contrôle du laboratoire il y a peu ne suit pas ce raisonnement. Aucune numérotation n’est indiquée sur la vidéo. Il est donc tout à fait possible que la production laisse un message codé quasi subliminal, dont nous comprendrons le sens réel à la diffusion des premiers épisodes. En tout cas, les créateurs du programme savent comment nous agiter les méninges et nous torturer cérébralement !

Source : CBR