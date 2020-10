Stranger Things : Comment le camp scientifique a préparé l’avenir de Dustin ?

Dans la saison 3 de Stranger Things, Dustin parle beaucoup de ce qu’il s’est passé au Camp Know Where. Le comic de Dark Hourse revient en détail sur cette histoire.

La saison 3 de Stranger Things a fait l’impasse à l’écran sur de nombreux détails. C’est notamment le cas du camp scientifique auquel participe Dustin. Cette expérience semble l’avoir grandement impacté, le faisant gagner en confiance et en indépendance. Dark Horse Comics revient sur cet épisode dans Stranger Things: Science Camp # 1.

Une expérience particulière pour Dustin au Camp Know Where – Crédit : Dark Horse

Dès son arrivée au camp, Dustin est heureux de partager une aventure d’apprentissage scientifique avec des enfants partageant la même passion. Mais il est rapidement ramené à la réalité, lorsque l’un de de ses camarades est pris pour cible par deux adolescents. Dustin parvient à les ridiculiser et les fait s’enfuir. Il peut alors se présenter et démarrer son aventure.

Une aventure importante pour Dustin

Dustin parvient rapidement à se constituer un groupe d’amis au sein du camp. Mais les deux intimidateurs refont rapidement leur apparition. Ces derniers accusent ouvertement Dustin de mentir au sujet des filles qu’il connaît et à propos de sa fête Donjons et Dragons. Dustin ravale sa fierté malgré lui. Lorsque les instructeurs du camp vont aborder un célèbre slasher des années 80 à partir de l’apparence des choses, l’histoire offre une intrigue parallèle importante au personnage de Dustin. Tout comme cette intrigue permet d’expliquer le changement radical de comportement du personnage entre la saison 2 et 3.

Dustin a également une petite amie. Il construit même son propre Cerebro, une radio amateur avec une antenne surdimensionnée pour rester en contact avec cette dernière. Après avoir entendu une conversation russe sur sa radio, Dustin demande de l’aide à Steve et Robin pour déchiffrer cette dernière. La conversation révèle l’existence d’agents russes qui tentent d’ouvrir une autre porte dimensionnelle sous Starcourt Mall.

Pas étonnant donc que Dustin gagne en maturité et en leadership dans la saison 3 de Stranger Things. Pour un enfant avec une telle curiosité naturelle, il est logique qu’en grandissant, il devienne un chef têtu et confiant. La découverte du cheminement personnel du personnage peut s’avérer être une expérience amusante et enrichissante pour les fans de la série.

Source : CBR

