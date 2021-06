Stranger Things : David Harbour compare la résurrection d’Hopper à celle de Gandalf

Malgré la pandémie mondiale, la prochain saison de Stranger Things ne devrait plus tarder à se dévoiler. Si aucune date de sortie n’est pour l’heure avancée, cela n’empêche pas l’équipe créative de partager avec les fans de nombreuses exclusivités. Tous les regards sont désormais braqués sur la résurrection d’Hopper. Laissé pour mort, le détective aurait finalement survécu. Au-delà des indices déjà distillés sur ce retour, le comédien David Harbour s’est enfin exprimé sur le sujet.

Hopper, de retour d’entre les morts – Crédit : Netflix

Au cours d’une récente interview pour Collider, Harbour confirme que Hopper connaîtra une nouvelle évolution avec ce retour. Et le comédien n’hésite pas à comparer la situation avec la résurrection de Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux.

Le retour d’Hopper

« Je suppose que je dis cela à chaque nouvelle saison, mais celle-ci est vraiment ma préférée. Hopper devient de plus en plus vulnérable. Il peut renaître. D’ailleurs, nous avions planifié cette résurrection de longue date. C’est un peu pareil que le destin de Gandalf. Nous allons explorer de nombreuses facettes inédites de sa vie et nous allons en apprendre beaucoup plus sur lui. Il y a de vraies surprises » témoigne ainsi Harbour.

Pour le comédien, cette nouvelle saison s’annonce comme la plus extraordinaire de toutes. Au cours de son entretien, Harbour se félicite que les auteurs prennent de vrais risques pour déstabiliser le public. « J’adore. Les scripts ne cessent de s’améliorer. Tout ce qu’ils font à chaque épisode est simplement incroyable. Je vous promets une grande et belle saison » annonce ainsi l’interprète d’Hopper.

Cette résurrection promet de changer radicalement le personnage, modifiant profondément sa psychologie. Entre retour aux sources et nouveau chemin de vie, cette nouvelle saison promet ainsi de donner un grand coup de fouet aux habitants d’Hawkins. Le danger sera toujours palpable, mais les protagonistes vont devoir conjuguer avec de nombreux rebondissements pour le moins inattendus.

Nous avons hâte de pouvoir enfin découvrir ces épisodes inédits. Mais la patience reste de mise. Pour l’heure, une sortie au premier trimestre 2022 reste la plus probable. La plateforme de streaming ne devrait plus tarder à confirmer l’information.

Source : Screenrant

