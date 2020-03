Stranger Things : la saison 4 aurait dû sortir début 2021, révèle David Harbour

Alors que beaucoup de fans espéraient retrouver la saison 4 de Stranger Things à la fin de l’année, sa diffusion n’est en réalité prévue que pour début 2021. C’est ce qu’a révélé cette semaine David Harbour, l’interprète du Shérif Hopper. Et la pandémie de COVID-19 pourrait rendre l’attente encore plus longue.

En raison de la crise sanitaire actuelle, Netflix a en effet mis depuis lundi dernier tous les tournages de ses productions en pause. Cette interruption est censée durer deux semaines, mais dans beaucoup de studios, on évoque déjà une prolongation de ces arrêts temporaires, et des reports de diffusion.

Stranger Things et The Witcher repoussés ?

À priori, deux semaines d’interruption ne devraient pas causer trop de retard dans les sorties. Mais si Netfix décidait de ne pas reprendre les tournages la semaine prochaine, il semble évident que la date de diffusion de la saison 4 de Stranger Things sera compromise. David Harbour n’a pas révélé plus de détails à ce sujet, certainement parce qu’il n’en sait pas plus.

Avec l’évolution rapide de l’épidémie, les chaînes de télévision et services de VOD ont du mal à planifier leur calendrier de séries pour l’année 2020. Stranger Things n’est en outre pas le seul show Netflix à être impacté. La production de The Witcher saison 2 est elle aussi en pause. Bien que non officielle, sa date de diffusion serait elle aussi prévue pour début 2021.

Avec les mesures de confinement, les plateformes de streaming sont de plus en plus populaires. Mais avec toutes les productions à l’arrêt, leur contenu pourrait rapidement s’appauvrir. Il sera peut-être bientôt temps de se replonger dans les grands classiques des catalogues. On pourra également bientôt compter sur tous les contenus de Disney+, qui arrivera finalement en France le 7 avril.

Stranger Things saison 4 : une vidéo Netflix dévoile les coulisses de la prochaine saison

