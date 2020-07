Stranger Things : la saison 4 pourrait se passer à Noël

Après une saison 2 à Halloween et une saison 3 pendant la fête nationale américaine, les prochains épisodes de Stranger Things pourraient bien se passer pendant les fêtes de Noël.

Crédit : Netflix

Cela semble être désormais une tradition. Chaque saison de Stranger Things plante son décor pendant une saison différente et lors d’une période de fête spécifique. La dernière saison se déroulait pendant l’été, en pleine célébration du 4 juillet, jour de la fête nationale américaine. La saison précédente se passait à l’automne, et plus précisément autour d’Halloween.

La prochaine saison de l’année à explorer pourrait donc bien être l’hiver. Le premier teaser révélant la présence de Hopper dans un décor enneigé pourrait d’ailleurs bien coller avec cette théorie. On sait que le shérif se trouve probablement dans un camp de travail en Russie, ce qui explique le climat, mais il ne serait pas étonnant que les showrunners aient choisi de garder cette thématique pour toute la saison.

La bande de Stranger Things réunie pour Noël ?

Si la suite des aventures des ados d’Hawkins a lieu en hiver, les fêtes de Noël serviront certainement d’arrière-plan à l’intrigue. Cette période a même été évoquée dans l’épilogue de la saison 3. À la fin de l’épisode, Mike invite El à lui rendre visite pour Noël, avec Will. Il ne serait donc pas étonnant que l’on retrouve la bande réunie au complet à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Enfin, toutes les saisons précédentes sont sorties sur Netflix pendant la période qui servait de décor à la série. Si l’on se fie au délai d’environ un an et demi qui s’est écoulé entre les précédentes saisons, Stranger Things devrait être de retour sur Netflix à la fin de l’année. Après une interruption forcée suite à la crise du COVID-19, le tournage de la saison 4 reprendra en septembre prochain. La production va donc devoir faire vite pour assurer une diffusion à Noël.

