Stranger Things : la saison 4 sera encore meilleure grâce au confinement, assure un des acteurs

La prochaine saison de Stranger Things sera « folle », a assuré Joe Keery. L’interprète de Steve dans la série Netflix a expliqué que le temps supplémentaire dont ont bénéficié les scénaristes en raison du confinement allait encore améliorer la qualité du show.

Évoquant le report du tournage de la saison 4 de Stranger Things, Keery a déclaré : « Cela leur donne définitivement plus de temps pour écrire, et je pense que c’est toujours bien. (…) Ce sur quoi que les frères (Duffer) ont toujours été extrêmement, extrêmement attentifs est le contrôle de la qualité de la série. Donc, si cela leur donne plus de temps pour concrétiser leur vision, alors oui, je pense que ça pourrait être une bonne chose. ».

« Une bénédiction pour les scénaristes »

Keery a également confié qu’habituellement, les contraintes de temps forcent les scénaristes à terminer l’écriture de la saison après que les acteurs aient déjà reçu les premiers scripts. « C’est une sorte d’écriture au fur et à mesure », explique-t-il. Mais pour cette saison 4, les auteurs de Stranger Things ont eu tout le temps nécessaire pour perfectionner leur intrigue. « Je pense que c’est peut-être une bénédiction pour les scénaristes, d’une certaine manière, parce qu’ils ont eu le temps de s’asseoir, de réfléchir et de créer. », ajoute l’acteur. On en sait pour l’instant très peu sur le contenu de ce fameux script, mais les auteurs ont déjà annoncé que cette nouvelle saison serait « plus sombre et plus épique » que les précédentes.

Le tournage de Stranger Things saison 4 va enfin reprendre

À l’origine, le tournage de la saison 4, qui avait débuté en janvier dernier, devait s’achever à la fin du mois d’août. À cause de la crise sanitaire, toutes les équipes ont dû rentrer à la maison après avoir filmé deux épisodes seulement. Si tout va bien, le tournage devrait reprendre le 17 septembre prochain. Les précédentes saisons de Stranger Things se déroulant et ayant été diffusées chacune à une période différente de l’année, il semble plausible que la prochaine sorte au printemps. Eleven et sa bande ne seront donc sans doute pas de retour sur Netflix avant début voir mi-2021.

