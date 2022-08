Stranger Things : la saison 5 ne devrait pas introduire de nouveaux personnages

Après une dernière saison sous le signe de l’apothéose, tout le monde attend désormais la suite de Stranger Things. Cette prochaine mouture devrait d’ailleurs être la dernière, permettant d’offrir un final percutant. Tout au long des épisodes depuis la création du programme, de nouvelles têtes ont fait leur apparition, parfois au détriment des personnages principaux. Alors pour ce grand final, les frères Duffer semblent vouloir se concentrer sur les protagonistes « historiques ». Ce qui ne les empêchera toutefois pas de mettre en scène de nouvelles créatures encore plus démoniaques.

Stranger Things : la saison 5 se précise déjà ! – Crédit : Netflix

Au cours d’une récente interview, les réalisateurs sont revenus sur cette ligne directrice. Tout est clairement mis en oeuvre pour offrir aux fans un adieu digne de ce nom. Et ainsi éviter l’effet Game of Thrones, qui avec sa fin baclée, n’a clairement pas fait l’unanimité !

Stranger Things : une saison 5 très attendue

C’est Matt Duffer qui a pris le premier la parole sur la question. « J’aime quand les choses bougent vite et bien. Je vais sûrement faire évoluer l’intrigue et ajouter de nouvelles créatures. Mais nous faisons notre possible pour résister à la tentation de faire entrer de nouveaux personnages. Nous voulons vraiment nous concentrer sur ceux déjà présents » explique ainsi le créateur à la presse. En toute logique donc, la saison 5 devrait se concentrer sur le destin de Will Byers tout en clôturant les arcs narratifs parallèles encore ouverts.

Ce choix est clairement fait pour aller dans le sens des fans et de leurs supposées attentes. « Introduire un nouveau personnage nous a toujours rendu nerveux. Notre casting actuel est parfait, et le temps que nous passons sur un protagoniste inédit se fait toujours au détriment du reste de l’équipe » ajoute Ross Duffer. Cette décision semble donc être mûrement réfléchie pour les deux génies créatifs.

Stranger Things devrait donc offrir une saison finale resserrée; dédiée aux personnages adulés par le public depuis le lancement du programme. Mais pour l’instant, impossible de savoir quand cette saison finale sortira sur Netflix. La patience reste donc le mot d’ordre !

Source : Screenrant