Stranger Things : les showrunners confirment que la série aura bien une saison 5

Les adolescents d’Hawkins grandissent et seront bientôt des adultes. Alors que le l’on aurait pu penser que leur âge avancé allait mettre inéluctablement bientôt fin à la série, les scénaristes viennent d’affirmer tout le contraire.

Crédit : Netflix

Dans une interview avec le magazine The Hollywood Reporter, Ross Duffer a indiqué que la prochaine saison de Stranger Things ne serait pas la dernière de la série. « La saison 4 ne sera pas la fin », a-t-il déclaré. Cette conclusion a cependant déjà une date de fin. « On sait ce que sera la fin, et quand elle sera », a ajouté le scénariste. Il ne faut donc sans doute pas s’attendre à une série-fleuve avec des renouvellements infinis.

Encore une fois, il semble que la pandémie ait joué un rôle clé dans cette vision de l’avenir de la série. Ross Duffer a en effet expliqué que le confinement leur avait permis d’avoir une meilleure idée de comment ils allaient raconter l’histoire qu’ils ont déjà en tête. « Cela nous a donné le temps de regarder vers l’avenir, de déterminer ce qui est le mieux pour la série. », a confié le showrunner.

La reprise du tournage de la saison 4 encore incertaine

L’acteur Joe Keery, qui incarne Steve Harrington dans Stranger Things, a d’ailleurs lui aussi confirmé que le confinement avait été bénéfique au script des prochains épisodes. Il faudra cependant être encore patient pour la découvrir. Alors qu’il se murmurait que le tournage de la saison 4 reprendrait le mois prochain, les frères Duffer livrent un discours plus vague. Interrogé sur la reprise, Ross Duffer a simplement expliqué que la production était enthousiaste à l’idée de retourner au travail, mais que seule la sécurité des équipes « dicterait leur retour ». La diffusion de Stranger Things saison 4 n’aura donc certainement pas lieu avant le début ou milieu d’année prochaine.

Source : THE HOLLYWOOD REPORTER