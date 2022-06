Stranger Things encore plus horrifique, la fratrie des Inquisiteurs Sith, 100 000 € de faux jeux rétro, c’est le récap’ !

Stranger Things bascule encore plus dans les ténèbres avec la saison 4. Les Inquisiteurs Sith se nomment « frère » et « sœur » mais n’hésitent pas à se trahir. Un collectionneur aurait vendu une flopée de jeux rétro factices. Place au récap’ !

Stranger Things : une saison 4 trop effrayante ?

À mesure que les saisons avancent, Stranger Things est devenu de plus en plus sombre. Le réalisateur Shawn Levy confie d’ailleurs qu’il craignait que la noirceur de l’acte 4 soit rebutante pour les jeunes télespectateurs. Mais ces derniers ont également grandi au même rythme que les acteurs du programme. Et le cinéaste de conclure : « On a l’impression qu’une fois de plus, devenir plus sombre est loin de nous avoir fait du mal ».

Stranger Things, saison 4 – Crédit : Netflix

Un butin grâce à de faux jeux rétro

Membre actif d’une communauté mordue de retrogaming, Enrico Ricciardi est accusé d’avoir vendu pour près de 100 000 euros de faux jeux PC rétro. Outre des marques suspectes, les acheteurs ont constaté que des étiquettes avaient été découpées à la main. Ou que des logos étaient disposés différemment. Pire, certaines disquettes ne contenaient aucun jeu. Des preuves accablantes qui ont permis aux joueurs floués de découvrir le pot aux roses.

L’un des faux jeux vendus par Enrico Ricciardi – Crédit : BBPCGC

Star Wars : l’Inquisitorius, une fratrie particulière

Dans la série Obi-Wan Kenobi, les Inquisiteurs Sith sont chargés de retrouver les derniers Jedi afin de satisfaire Vador et Sidious. On constate que ces cruels antagonistes, dénués du titre de « dark », s’appellent « frère » ou « sœur ». Contrairement à leurs maîtres Sith, les Inquisiteurs agissent en équipe lors de leurs missions. Une cohésion de façade puisque les rivalités et les jalousies sont légion.

