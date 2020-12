Stranger Things : Qui est l’autre personnage hanté par un voyage dans l’Upside Down ?

Si Stranger Things Dungeons & Dragons # 2 traite principalement des exploits des garçons pendant leurs années de formation à Hawkins, le comic révèle une autre information de taille. En effet, la bande-dessinée se concentre sur le parcours de Nancy Wheeler. Et cette dernière révèle comment l’Upside Down l’a profondément marquée.

Stranger Things Dungeons & Dragons # 2 : des révélations sur Nancy – Crédit : Mana Books

En plein désarroi, ce voyage pourrait donc expliquer bien des zones d’ombres autour du personnage de Nancy Wheeler. Même si l’intrigue semble sinueuse, c’est l’occasion pour en apprendre davantage sur son parcours.

Qu’est-il arrivé à Nancy Wheeler ?

Nancy a du lutter pour faire face à la saison 2. Heureusement, cette dernière a pu compter sur le soutien de Jonathan. Will est sorti de l’hôpital mais toute la bande d’amis est encore secouée après avoir combattu le Démogorgon. Mais les tourments de Will peinent à disparaitre avec le temps. Son voyage dans le royaume des ténèbres lui a laissé de nombreuses séquelles. Le jeune homme peine à accepter son retour au monde réel. Et ses cauchemars ne le quittent plus. Mais il semblerait que Nancy soit victime des mêmes troubles que son camarade.

Le voyage de Nancy a eu lieu au cours de la première saison. Recherchant Barb et se sentant coupable, la jeune fille pénètre dans la forêt. Dans une chasse contre le Démogorgon, elle traverse un portail dans un arbre. Mais Jonathan parvient à la sauver à temps. Ce signe du destin ne fait que renforcer les sentiments de Nancy. Généralement agacée par la bande, Nancy trouve dans cet amour naissant un réconfort primordial. Mais en même temps, il demeure complexe de voir que Nancy se sent désespérément seule. Car la mort de Barb est une épreuve insurmontable.

Nancy ne peut accepter la tragédie liée à la perte de sa meilleure amie. Elle a perdu son seul repère, son rocher. Et cela pourrait expliquer son rapprochement avec Jonathan, qui semble comprendre l’obscurité envahissante bien mieux que Steeve.

Stranger Things continue de lever le voile sur quelques zones d’ombre importantes. L’impatience des fans pourrait bientôt être comblée avec l’arrivée de la saison 4. Retardé à cause de la crise sanitaire, le programme commence à manquer cruellement à ses inconditionnels !

Source : CBR

Stranger Things : Les coulisses de la saison 4