Stranger Things, saison 4 : la fin est « grandiose », tease l’acteur d’Eddie Munson

La deuxième et dernière partie de la saison 4 de Stranger Things débarque la semaine prochaine sur Netflix. Les fans sont plus qu’impatients de découvrir la suite des aventures d’Hawkins avec le terrible Vecna qui demande plusieurs heures de maquillage à Jamie Campbell Bower. Pour faire patienter les fans, l’acteur Joseph Quinn qui joue le nouveau personnage Eddie Munson a teasé les deux derniers épisodes. Il n’a partagé aucun spoiler, mais il a dévoilé que la fin de la saison 4 est « grandiose ».

Joseph Quinn dans le rôle d’Eddie Munson – Crédit : Netflix

Il y a quelques semaines, l’acteur de Vecna promettait déjà que la partie 2 est un « climax explosif ». La révélation de Joseph Quinn donne encore plus envie de voir cette dernière partie. Pour rappel, la partie 2 de la saison 4 est composée de deux épisodes XXL longs de 1 heure 25 minutes et 2 heures 30 minutes. Ils seront disponibles dès le 1er juillet sur la plateforme de streaming.

La partie de 2 la saison 4 de Stranger Things est « un carnage », selon Joseph Quinn

Lors d’une interview accordée à The Guardian, Joseph Quinn a plaisanté que : « le truc, c’est qu’ils ont ma famille attachée quelque part et si je spoile quoi que ce soit, je ne les reverrai plus jamais ». Il a ajouté que « je peux dire qu’il y a une scène de guitare et que l’ampleur et l’ambition sont grandioses. Toutes les graines qui ont été plantées portent leurs fruits et c’est juste un carnage. Vous savez, la finale dure deux heures et demie, n’est-ce pas ? Se terminant avec ce monstre, l’épisode long comme un film est tellement audacieux ».

Les fans s’inquiètent notamment pour le sort d’Eddie Munson dans la fin de la saison 4 de Stranger Things qui explose les records d’audience. En effet, les nouveaux personnages introduits dans la série phénomène ont plutôt tendance à disparaître. On n’oublie pas Bob Newby qui s’est fait dévorer vivant par un Démogorgon dans la saison 2. D’ailleurs, les frères Duffer regrettent presque d’avoir brutalement tué un nouveau personnage de la saison 4 dès le premier épisode.

Enfin, Joseph Quinn n’a pas dévoilé le sort de son personnage, mais il a de l’espoir pour la saison 5 de la série. « Je serais furieux s’ils ne me font pas revenir. J’adorerais, s’ils m’acceptent », a-t-il ajouté pendant l’interview.

Source : ComicBook