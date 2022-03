Après une très longue attente, la saison 4 de Stranger Things sortira sur Netflix le 27 mai pour la première partie et le 1er juillet pour la seconde partie. Ce ne sera pas la dernière de la série puisque les frères Duffer qui l’ont créée ont déjà confirmé que Stranger Things se terminera avec la cinquième saison.

Saison 4 de Stranger Things – Crédit : Netflix

Lors d’un entretien avec la podcasteuse Krista Smith de Netflix, les frères Duffer ont discuté de la prochaine saison. Ils sont notamment revenus sur les nombreuses théories de fans, dont certaines auraient apparemment une part de vérité.

Les frères Duffer sont impressionnés des théories de fans sur Stranger Things

Ross Duffer a déclaré que : « je pense que les fans seront heureux quand ils la verront. C’est très, très long, c’est pourquoi cela nous prend très longtemps ». Depuis la nouvelle bande-annonce de la saison 4, les fans sont impatients de se replonger dans l’univers de Stranger Things. Ils attendent notamment de revoir le shérif Jim Hopper qui n’est finalement pas mort.

Les fans ont donc patienté en inventant des théories sur les personnages de Stranger Things. Ross Duffer a révélé que certaines théories qu’il a vues en ligne sont « étonnamment » précises. « Je suis constamment impressionné par la précision des fans et la rapidité avec laquelle ils sont capables de mettre quelque chose en place avec très, très peu d’informations », a-t-il ajouté.

Bien entendu, les frères Duffer n’ont pas dévoilé quelles théories sont plus ou moins exactes. Nous ne savons pas encore grand-chose sur la prochaine saison de Stranger Things, mais voici son synopsis : « Six mois se sont écoulés depuis la bataille de Starcourt qui a semé terreur et désolation sur Hawkins. Encore titubants, nos amis se trouvent séparés pour la première fois – et la vie de lycéen n’arrange rien. C’est à ce moment de vulnérabilité qu’une nouvelle menace surnaturelle apparaît et, avec elle, un terrible mystère qui pourrait être la clé permettant de mettre fin aux horreurs du Monde à l’envers ». D’ailleurs, l’une des théories est que le Monde à l’envers n’est pas un monde parallèle.

Source : CBR