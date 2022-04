Stranger Things, saison 4 : un trailer sombre dévoilé, rien ne va plus à Hawkins !

Un trailer pour la série culte – Crédit : Netflix

Netflix nous annonce la prochaine saison de Stranger Things depuis des mois. On connaît déjà beaucoup d’informations comme la diffusion en deux parties de la saison 4. Le géant du streaming partage également que la 5ème sera la dernière. Une page se tourne pour les amateurs de la joyeuse petite bande menée par Onze avec ses pouvoirs disparus depuis. Et en marge de la diffusion de ces épisodes supplémentaires, Netflix balance la sauce avec un trailer. De quoi patienter avant leur mise en ligne.

Place à un nouveau trailer pour la saison 4 de Stranger Things

Stranger Things commence sa saison 4 à partir du 27 mai 2022 avec un premier volume puis le second dès le 1er juillet 2022. Et comme nous le montre ce nouveau trailer, les enjeux se veulent encore plus ambitieux. Rien ne va plus et le Monde à l’envers fait encore des siennes. Le tout avec un épais mystère décrit comme « effrayant », « intense » ou encore « sombre » par les acteurs de la série Netflix. L’intrigue se déroule 6 mois après la bataille de Starcourt.

Hawkins se remet de la terreur et de la désolation tandis que les protagonistes se retrouvent séparés. Sans oublier la vie de lycéen de la bande. Pas facile de concilier Monde à l’envers, adolescence et études.

Un trailer bien plus sombre que les saisons précédentes

Ce trailer prouve également que cette saison se veut encore plus sombre que les précédentes pourtant torturées. Matt et Ross Duffer comparent ces épisodes à Game of Thrones et parlent d’une approche similaire à E.T., l’extraterrestre de Steven Spielberg pour Joyce et la famille Byers. Hopper se trouve en Russie et les showrunners assurent que la route des protagonistes se croisera de nouveau pendant la saison 4 de Stranger Things.

Sans oublier « les points de vue multiples, les twists et révélations ». Ils promettent que « les fans vont enfin obtenir des réponses à leurs questions à propos du Monde à l’envers ».

La saison 5 sera la dernière pour Stranger Things.